Gustavo Munúa: "Los clásicos son partidos muy importantes"

Gustavo Munúa brindó una conferencia de prensa este viernes, a pocas horas del clásico santafesino que Unión animará ante Colón, este sábado desde las 18.30, en el estadio Brigadier López, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El charrúa comenzó diciendo: "Se trata de una semana especial, linda y esperada, ya que sabemos lo que significa un clásico. Son lindas sensaciones las que se viven y hay un lindo ambiente, sabemos lo que significan los clásicos. Es una semana de fiesta en la ciudad y todos están pendientes de este partido. La estamos llevando de una manera natural, tranquilos, obviamente que trabajando en el plan de partido y estamos contentos por la manera en que fuimos entrenando en la semana".

Cuando se lo consultó por los jugadores lesionados que tenía el plantel y cómo se encuentran para el partido ante Colón, reveló: "Algunos tuvieron molestias normales por la cantidad de partidos que estamos disputando. Hoy se encuentran todos bien y a disposición. Así el sábado definiremos el equipo que jugará el clásico".

Más adelante, se le preguntó cómo se imagina que se puede dar el derby, y el uruguayo contestó: "Son partidos con mucha tensión, son muy tácticos, son partidos con mucha tensión. Nuestra idea es de un primer momento hacer méritos para conseguir un resultado positivo, obviamente que estudiamos al rival ya que tiene individualidades muy buenas y un buen funcionamiento. Tenemos que tener referencias claras para poder contrarrestarlos".

Posteriormente, el charrúa indicó: "Todos los partidos no son iguales, en este caso vamos a jugar como visitante y somos conscientes del ambiente con el que nos vamos a encontrar. Habrá momentos del partido en que vamos a tener que interpretarlo y lo tenemos muy claro a eso. Estamos trabajando, pensamos que se puede dar de una manera, veremos con qué Colón nos encontramos".

"Los clásicos son partidos muy importantes, no ponemos ningún tipo de excusas, lo vamos a intentar, vamos de visitante, van a tener ellos el plus de su gente, pero que lo vamos a intentar y hacer méritos de verdad, con decisión, para lograr el obetivo que queremos alcanzar que no haya ningún tipo de dudas", indicó en otra parte.

En cuanto a los elogios del DT de Colón para Unión, dijo: "Falcioni es un gran entrenador, con muchísima experiencia, sobre todo en este tipo de partidos, tiene un gran recorrido, dio su punto de vista, nos reconoció, que nuestro equipo viene bien, pero los clásicos son especiales, son partidos diferentes, y en cuando empiece el partido se verá bien el partido con el que nos vamos a encontrar. Tenemos un plan de partido, queremos ejecutarlo bien, luego veremos qué situaciones se van dando".

Y sobre el momento en que el clásico santafesino encuentra a Unión, dijo: "Nosotros venimos con una línea de juego, pero somos conscientes que lo que tenemos que demostrar es mañana, el equipo tiene que demostrarlo en la cancha, es lo que vamos a intentar hacer".