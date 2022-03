Biden advirtió a Xi Jinping sobre “las consecuencias” de que China ayude a Rusia

En una videollamada que se extendió por casi dos horas, el presidente Joe Biden buscó este viernes convencer al líder de China, Xi Jinping, de que presione a Vladimir Putin para que Rusia frene la guerra en Ucrania y le advirtió sobre "las consecuencias" si Beijing suministra a Moscú apoyo material. El gobierno chino expresó luego: “Un conflicto no le interesa a nadie”.

Los líderes de las dos economías más grandes del mundo comenzaron su comunicación virtual a las 9.03 y terminaron a las 10.53. Casi dos horas de conversación para una de las más graves crisis globales de las últimas décadas. El último contacto entre ambos había sido en noviembre y ahora tenían “mucho que discutir”.

Un comunicado del gobierno chino tras la reunión consignó la posición oficial: “La crisis en Ucrania no es algo que queremos ver. Como países no debemos llegar al punto de encuentro en el campo de batalla. El conflicto y el confrontamiento no es del interés de nadie. La paz y la seguridad es lo que la comunidad internacional más debe atesorar”.

Sin utilizar en ningún momento la palabra “invasión”, señalaron que la paz y el desarrollo enfrentan “graves desafíos” y que el mundo “no está ni tranquilo ni estable”.

La Casa Blanca recién difundió un comunicado varias horas después de la reunión. Dijo que Biden habló con Xi sobre "las implicaciones y consecuencias si China brinda apoyo material a Rusia mientras realiza ataques brutales contra ciudades y civiles ucranianos", sin especificar cuáles serían esas consecuencias.​

Horas antes de la reunión, el sitio Político había divulgado que la Unión Europea tiene "evidencias muy confiables" de que China considera apoyar militarmente a Rusia y que funcionarios europeos consideran medidas contra Beijing si suministra armamento a Moscú.

El líder de EE.UU. no parece haber recibido garantías de Xi de que China no ayudará a Rusia. "China tomará sus propias decisiones", dijo un funcionario del gobierno de Biden.