Aumentó un 75 por ciento la demanda del transporte en Rosario

El sistema de transporte rosarino progresivamente recupera la demanda pre pandemia, aunque aun faltan 120 mil pasajeros para retomar el ritmo. En 2019 se subían unos 450 mil pasajeros un día de semana normal, y el último dato actual indica que hubo 320 mil diarios, unos 100 mil más que en febrero.

Esto no significa que no haya crisis en el sistema de transporte, porque los usuarios no logran estar satisfechos. Largas esperas, recorridos fusionados que hacen caminar de más a los vecinos, y servicio nocturno casi inexistente que los expone a la inseguridad son parte de ese panorama.

A comienzos de marzo, apremiado por las quejas de los ciudadanos, el municipio anunció un refuerzo de 140 unidades para la vuelta del ciclo lectivo. Sin embargo, la flota tiene hoy 606 coches, cuando en 2019 eran 691. Todas estas circunstancias han hecho que se bajen usuarios de los colectivos, que optaron por otra manera de movilizarse.