Marco Ruben: "No merecimos perder, nos faltó meterla"

Central volvió a perder un clásico después de más de cinco años y los jugadores se mostraron muy disconformes con el resultado tras el encuentro. Uno de ellos fue el capitán, Marco Ruben, quien habló inmediatamente después de terminar el cotejo. “Estoy muy triste, no merecimos perder, nos faltó meterla”, señaló.

“Lo intentamos, lo buscamos por todos los medios, no pudimos concretar las jugadas que tuvimos. Estoy muy triste pero hay que mirar para adelante, no queda otra”, destacó el goleador que tuvo varias situaciones pero no pudo concretar ninguna.

“Nos faltó meterla, hicimos mejor partido que ellos, pero ellos concretaron la que tuvieron y nos vamos con las manos vacías, el fútbol es así”, subrayó Ruben.

Asimismo, remarcó que “este Central está para pelearla, a veces no se da, pero hay que mirar para adelante y levantar la cabeza bien alto porque el equipo dejó todo en la cancha”.

Por otro lado, el delantero auriazul apoyó al entrenador tras la derrota en el clásico: “El Kily viene haciendo un buen trabajo, a veces no se dan las cosas, el equipo no encuentra el funcionamiento pero es una responsabilidad de todo el grupo”.

“Yo lo apoyo porque lo quiero, sé que tiene el corazón bien canalla y hace todo lo mejor por este club. Después las cosas salen o no salen”, cerró Ruben.