Nueva fecha para la venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022

Los fanáticos pueden volver a solicitar boletos para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 a través del período de ventas First Come First Served de la Fase de Ventas (1) que comienza el 23 de marzo de 2022 a las 11:00 CET / 13:00 hora de Doha y finaliza el 29 de marzo de 2022 a las 11:00 CET / 12:00 (mediodía) hora de Doha.

Durante este período de venta, los boletos se asignarán por orden de llegada y las compras de boletos se procesarán como una transacción en tiempo real, sujeta a disponibilidad.

Todos los boletos comprados con éxito serán confirmados inmediatamente a los solicitantes de boletos.

Recomendamos a los fanáticos del fútbol que presenten su solicitud tan pronto como se abra el período de ventas, el 23 de marzo a las 11H CET / 13H hora de Doha, ya que es probable que las entradas se agoten rápidamente.

Ya no se aceptan pagos por boletos asignados durante el primer período de ventas del Sorteo de Selección Aleatoria que finalizó el 8 de febrero de 2022.