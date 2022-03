El contundente descargo de Javier Cordone, el ex de Dani La Chepi, tras la separación

La relación entre Dani La Chepi y Javier Cordone, que arrancó durante la pandemia, terminó hace unas semanas, y se encendieron las alarmas.

La conductora de El juego de la Oca contó que estaba pasando un mal momento porque había a través de las redes había recibido los chats que su ex tenía con otras mujeres.

“La verdad que no da leer tantas mentiras y agravios. En un rato va mi descargo”, escribió, muy molesto en la mañana del domingo, luego de que la exfigura de MasterChef Celebrity apuntó sobre los motivos de su separación.

Leer también: La Peque Pareto se sacrificó para que Juariu se quede MasterChef

“Durante el tiempo que estuvimos juntos con Dani aposté siempre a la relación e intenté que perdurara, la respeté y acompañé en todo”, aseguró Javier, quien trabaja conduciendo un camión de recolección de residuos y conoció a la influencer al comienzo de la cuarentena.

“Hasta el último día de nuestra relación me la jugué por tratar de construir (ella igual) y siempre voy a querer lo mejor para Daniela, ¡por todo el amor verdadero que hubo y hay!”, siguió el exfutbolista, en un posteo que publicó a través de sus stories de Instagram.

“¡Todo lo demás es parte de otra historia!”, concluyó, en alusión a los dichos de la instagramer.

"Me mudé hace poco y ahora me separé, creo que tiene que ver con todo esto mi salud. Sumado a las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier arreglando para cog…” (dani la chepi).