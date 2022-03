El narco Ignacio “Ojito” Actis Caporale en libertad condicional

Ignacio “Ojito” Actis Caporale, quien fue condenado por narcotráfico en diciembre de 2020, quedó este lunes en libertad condicional. Así fue al recibir el beneficio de una reducción de pena a la que accedió por lo que se denomina “estímulo educativo”, es decir, porque realizó más de 30 cursos y terminó la escuela secundaria e inició una carrera terciaria en la Universidad Tecnológica.

Caporale había sido condenado a 12 años de prisión en el marco del juicio que terminó en diciembre de 2020, pero meses después esa sanción quedó reducida a 9 años y medio por acogerse a la ley del arrepentido. Ahora, a esa pena de 9 años y medio se le redujeron 13 meses por estudiar en la cárcel. Hasta ahora, el muchacho había estado alojado en el sector de máxima seguridad de la cárcel federal de Ezeiza pero hoy mismo recuperó la libertad.

Leer también: Condenaron al exjefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta

Walter Fidalgo, abogado defensor de Caporale, confirmó este lunes que su cliente quedó en liberad condicional por una reducción de pena en el marco de lo que establece el artículo 140 de la ley 24.660, que “permite reducción de plazos de penas por estudio”.

“La pena de Caporale vencía originalmente el 18 de abril de 2023, es decir, le redujeron 13 meses la condena y así accedió a la libertad condicional. Mi cliente dedicó 5 años y 3 meses a estudiar. Terminó la secundaria, que son tres años y comenzó una carrera de tecnicatura en administración de empresas que la UTN dicta en el penal. Además, para que sea una reducción en los plazos de las penas, el interno tiene que estudiar carreras con formación profesional y con más de 450 horas cátedras. Si no es así, no puede acceder a una reducción de pena ”, agregó Fidalgo.

El abogado ponderó la actitud de Actis Caporale en la cárcel. "No se quedó mirando el techo de la celda, sino que dedicó estos cinco años y tres meses a formarse, a tratar cambiar la mala vida que ha tenido. No hay que olvidar que Actis no fue ningún santo. Se ha equivocado, ha confesado la comisión de delitos, ha acordado una pena y ahora tiene los derechos que le otorga el Código Procesal de la Nación", agregó Fidalgo.

Causa

Ignacio Actis Caporale fue detenido en 2016 acusado de narcotráfico. A fines de 2020 se realizó el juicio en el que terminó condenado a 12 años de cárcel. Durante el proceso judicial, “Ojitos” Caporale prestó declaración como imputado arrepentido y su testimonio fue crucial para condenar a 10 años de cárcel al ex jefe de la policía antidrogas de Santa Fe Alejandro Druetta, como partícipe de una organización delictiva, quien cumple esa sanción con arresto domiciliario.