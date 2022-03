Prohíben la venta de un alfajor y un conito de dulce de leche

Un alfajor y un conito de dulce de leche fue prohibido en su comercialización y consumo por el municipio bonaerense de General Pueyrredón. Esto tiene lugar luego de que el Departamento de Bromatología local llevara a cabo una investigación a una marca que se produce en la localidad cabecera de Mar del Plata.

Según detalló la intendencia encabezada por Guillermo Montenegro, estas golosinas infringieron el artículo 3° de la Ley 18.284 y del Anexo II del Decreto N°2126/71, además de los artículos 13 y 155 del Código Alimentario Argentino por falta de registros de establecimiento y producto.

En cuanto a la marca de este alfajor, desde el Departamento de Bromatología indicaron que se trata de “La Hechicera”. A su vez, el conito de dulce de leche con cobertura de chocolate prohibido es “LH”.

La medida fue tomada al ver que no podían identificar de manera clara y segura la producción, además de su fraccionamiento. De esta forma, no solo no podrá ser comercializado en el municipio sino en todo el país. Por otro lado, desde el municipio de General Pueyrredón pidieron notificar a Bromatología si se ve este alfajor y/o conito en circulación.

