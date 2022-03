Una mujer denuncia que sufrió violencia de género y le quitaron la tenencia de su hijo

Un proceso judicial que lleva más de dos años tiene en vilo a una madre que sufrió violencia de género y perdió la tenencia de su hijo. Andrea Capoccetti es docente, y asegura que vive una verdadera "pesadilla" por el litigio. "Presenté un montón de escritos y un sinfín de denuncias, pero nadie me dio respuesta", lamentó en diálogo con Cadena OH.

En ese sentido, recordó: "El litigio comienza en el año 2019. Yo estuve casada durante 20 años con el papá de mi hijo y me separé por violencia de género. Al momento de la primera audiencia sobre el cuidado personal de mi hijo, la jueza Liliana Michelassi desestimó este dato diciendo que él había sido violento conmigo y no con mi hijo".

"En la primera audiencia accedo a la propuesta de quien representaba a mi ex pareja, sobre un cuidado personal compartido. Me generaba escozor tener que ir a un juzgado, fue una situación revictimizante. Una vez frente a la jueza me pregunta que pretendía yo y justamente dije eso del cuidado personal compartido con el papá, pero cuando le toca hablar a él dice que no, que yo era una mala madre y que trabajaba muchísimas horas. Ese fue el argumento por el cual él pide un cuidado unilateral, demonizando de alguna manera a la mujer que trabaja", comentó la docente.

Además, la profesora detalló: "Yo cuando me separé por violencia de género me fui de la casa, a vivir con mis padres, después a alquilar y empecé de cero. Ese fue uno de los fundamentos que le di a la jueza sobre porque trabajaba tanto, pero desestimó esto también y decidió darle el cuidado unilateral provisorio al padre de mi hijo y estipular un régimen de visitas para mi que es cada 15 días".

"Quiero que se defina esto de una vez por todas, que se atienda realmente el interés superior de mi hijo. Él quiere un régimen que le permita verme más días. No lo están escuchando, un niño tiene que hacer un derrotero por un juzgado porque una jueza le da el cuidado unilateral a su papá sin ningún motivo. Están quebrantando el vínculo que tengo con mi hijo, pierdo tiempo para disfrutar con él de momentos que son únicos e irrepetibles", agregó Capoccetti.

"Tengo pruebas de todo y lo he presentado en el juzgado. La jueza ha amedrentado a las profesionales que me representaron, y por ese motivo han dejado de hacerlo. Me encuentro en una situación económica complicada, voy de préstamo en préstamo para pagarle a los profesionales. El 27 de febrero de 2021 quedé en situación de calle, durante dos meses estuve viviendo en un lugar que me consiguió un compañero de trabajo, hasta que pude volver a alquilar. Soy docente, y sigo trabajando, eso de alguna manera me dignifica", manifestó además.

Por último, Andrea reconoció: "He golpeado todas las puertas habidas y por haber, el argumento que ponen es que el caso está judicializado y que todo está en manos de la jueza. Presenté un montón de escritos y un sinfín de denuncias, pero nadie me dio respuesta".

