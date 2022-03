Colombia le ganó a Bolivia y sueña con el repechaje para el Mundial de Qatar 2022

Colombia no podrá conseguir un boleto directo pero conservó la esperanza de meterse en el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, al vencer anoche como local a Bolivia por 3 a 0.

Luis Díaz (39m PT), Miguel Borja (27m ST) y Mateus Uribe (45m ST) anotaron los goles del partido, jugado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y arbitrado por el argentino Facundo Tello.

Con la victoria, Colombia quedó en el sexto puesto con 20 puntos y solamente uno por debajo de Perú (21), que perdió con Uruguay y por ahora se queda con el pasaje al repechaje.

Detrás quedó Chile (19), el otro seleccionado con posibilidades de ir a la "repesca" tras caer esta noche 0-4 con Brasil.

Las cuatro clasificaciones directas para Qatar quedaron en manos de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

El seleccionado sudamericano que entre al repechaje se medirá con un rival de las Eliminatorias de Asia (Emiratos Árabes Unidos, Irak, Líbano o Australia).

En la última fecha, el martes desde las 20.30, Colombia visitará a Venezuela y Bolivia recibirá a Brasil.

Síntesis del partido

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo y Frank Fabra; Juan Cuadrado, Gustavo Cuéllar y James Rodríguez; Luis Sinisterra, Luis Muriel y Luis Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

Bolivia: Rubén Cordano; Marc Enoumba, Luís Haquín, José María Carrasco, José Sagredo y Roberto Fernández; John García, Moisés Villarroel, Franz Gonzales Mejía y Juan Montenegro; y César Menacho. DT: César Farías.

Gol en el primer tiempo: 39m Luis Díaz (C).

Goles en el segundo tiempo: 27m Miguel Borja (C) y 45m Mateus Uribe (C).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Ramiro Vaca por Menacho (B); 11m Héctor Sánchez por García (B) y Jaume Cuéllar por Montenegro (B); 19m Juan Fernando Quintero por Sinisterra (C) y Miguel Borja por Muriel (C); 28m Yairo Moreno por Cuadrado (C), Mateus Uribe por Rodríguez (C) y Jairo Quinteros por Enoumba (B); 38m Jefferson Lerma por Díaz (C) y Gabriel Villamil por Villarroel (B).

Amonestados: Cuadrado (C); Haquín, García, Carrasco, Enoumba (B).

Arbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Cancha: Metropolitano de Barranquilla.