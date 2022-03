Reviglio: "La mesa del PJ que armó Olivera es a dedo"

Mientras el presidente provincial del partido Justicialista, Ricardo Olivera, inició hace semanas una serie de reuniones con diversos espacios del peronismo para cerrar diferencias luego de las elecciones legislativas, un sector de la vieja guardia, identificado como los históricos, pide pista de cara a la discusión del 2023 donde volverán a disputarse puestos provinciales y nacionales.

El último fin de semana, una treintena de peronistas se reunieron en la sede de ATSA para analizar la situación del peronismo santafesino. Compartieron juicios respecto a las dificultades electorales que se presentarán a los “oficialismos” en el año próximo. Los relacionaron con las particularidades de la interna nacional, el modo y estilo de conducción del Gobierno provincial, las dificultades para lograr una “unidad” entre diversos espacios internos por parte de la conducción partidaria y el comportamiento, un tanto sectario, de muchos dirigentes.

De la reunión, participó el exgobernador de Santa Fe, Víctor Félix Reviglio, quien no ocultó su descontento ante la "discriminación" que habría sufrido un sector de dirigentes históricos, entre ellos, exfuncionarios, viejas personalidades que han militado dentro del partido por años o que han ocupado lugares de trascendencia en la provincia, pero que no han sido convocados a la mesa de diálogo abierta por Olivera.

“Las autoridades del PJ no están legitimadas por no haberse desarrollado el voto de sus afiliados. Debido a la pandemia, no se abrieron las escuelas para hacer las votaciones y quedaron dos o tres espacios cuando el peronismo es un movimiento de distintos sectores que han quedado afuera y son muy representativos. Yo se lo manifesté al presidente del partido, pero en definitiva bajaron la persiana y afuera está lloviendo”, bromeó.

“Nosotros somos peronistas de toda la vida. Después de haber perdido la provincia durante tres periodos seguidos, el justicialismo, que hizo un esfuerzo para volver a gobernar, gracias a la llamada unidad en la diversidad, donde dejamos de lado diferencias, estaría demostrando que esa unidad no es tan fácil de mantener a la hora de gobernar”, admitió en diálogo con Sin Mordaza TV.

Asimismo, afirmó que la forma de funcionamiento del partido justicialista en su época “no tiene nada que ver con lo que pasó después, sobre todo en los últimos tiempos. Es normal las elecciones internas, por lo que retrotraernos a la época del dedo es lo peor que se puede hacer y eso se paga”, aseguró.

Reforma constitucional

Consultado sobre una posible reforma constitucional, iniciativa que ingresó a la legislatura provincial a principios de marzo, Reviglio manifestó: “Se ha intentado en varias oportunidades, en la época mía, incluso hubo una comisión que comenzó a funcionar, reformar la Carta Magna del 64, que es una buena constitución, pero que ha quedado en el tiempo, debe darse a través del consenso porque es para todos los santafesinos y no para un partido político”.

