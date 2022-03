Una mujer fue víctima de una estafa virtual y ahora debe más de 4 millones de pesos

Una mujer hizo pública una particular estafa que sufrió el pasado viernes, por la que contrajo una deuda millonaria. De acuerdo al relato de Elena, una persona de Córdoba pidió el cambio de titularidad de su línea telefónica y así se hizo de sus datos bancarios.

En ese marco, a través de su Home Banking, el delincuente solicitó un préstamo de 900 mil pesos –y se lo dieron– que la víctima tendrá que pagar en 72 cuotas de 61 mil pesos.

"El viernes quise usar mi celular para llamar a otra persona y no pude. Me decía que la llamada estaba bloqueada. No le di importancia, pensé que era un problema de la configuración. Cuando salí no tenía señal. Llamé a Personal y me dijeron que el jueves habían pedido el cambio de titularidad de la línea", contó Elena.

La mujer se mostró asombrada, ya que ni ella ni su pareja habían solicitado ese cambio. Recién el lunes ingresó a su Home Banking y detectó que desde su cuenta se había hecho una transferencia a otra por 30 mil pesos. "No tenía bloqueado el Home Banking. Llamé a mi banco y automáticamente me bloquearon la cuenta y me repusieron la tarjeta de débito. Fui al banco y la señora me dijo que tenía depositados 900 mil pesos que se me habían acreditado", amplió.

"Mi sorpresa fue muy grande. Imaginate, tenía que pagar 72 cuotas de 61 mil pesos. Tenía ahora una deuda de 4,5 millones de pesos. El crédito lo pidieron por Home Banking. Se ve que ingresaron a través de los datos de la línea. Hasta la chica del banco se sorprendió cómo se acreditó esa suma sin ninguna validación, simplemente por Home Banking", concluyó.