Ferrero - Lalor, la dupla que busca dirigir la Sociedad Rural Argentina

Se acercan las elecciones en la Sociedad Rural Argentina y se consolidan no sólo los candidatos a enfrentarse, sino también las alianzas al interior de la institución. Alejandro Ferrero, representante de un comité que se llama Unidad y Acción, irá de candidato junto a Mercedes Lalor; será la primera mujer candidata a vice presidente en los 156 años de historia de la entidad.

"Vamos a representar al comité y por supuesto a todos los socios de la Rural en la asamblea que se hará en septiembre de este año", comentó para Cadena OH! el cordobés. Afirmó también que, según la información que manejan y a pesar de los intentos de unidad, habrá otra lista con la que competir.

Leer también: Duro comunicado de la Sociedad Rural de Rosario por el cierre de exportaciones

Ferrero fue delegado por más de 20 años y participó activamente en el 2008, durante el conflicto por la 125. Al año siguiente entró a la comisión directiva representando al distrito 4, que es Córdoba. Después ininterrumpidamente compartió su empresa, el campo y la parte de la rural. "El gremialismo es mi pasión", apuntó. Su abuelo y su padre fueron directores por lo que considera a la Rural como "mi propia casa. Toda la vida hemos estado aportando, nuestra vida giró en torno a esto":

Por su parte, Mercedes es una productora muy importante de la provincia de Buenos Aires. Es directora del distrito 2, el más importante de la Rural. "Buenos Aires tiene tres distritos, el 2 cubre prácticamente toda la provincia. Fue presidente de la Sociedad Rural de Villegas, también. Nos llevamos bien, tenemos pasión por eso, somos productores genuinos".

Perspectivas nacionales e internacionales

Su candidatura para director de la Sociedad Rural lo coloca en el foco de la escena política nacional, atravesada por una cantidad de enfrentamientos y choques del sector contra el Gobierno nacional.

"Esta gestión se sigue equivocando, sigue tropezando con la misma piedra. El problema no son los precios de los commodities, sino la inflación, tenemos un Estado inmenso, super dimensionado el gasto público. No atacan al problema de base y se la agarran poniendo parches a la actividad agropecuarias con viejas recetas que dan resultados lamentables".

"Hoy el país está en problemas, es cierto. Por desgracia de otro lado, que es la guerra, se genera una oportunidad importante para el país y en vez de verla, de nuevo tratando de cerrar los mercados y tirándonos la culpa de los costos en las góndolas. Se puede generar una oportunidad de crecimiento de ingreso de dólares genuinos que hacen mucha alta. Estas medidas son centralistas, generan déficit y además subvencionan a todos los estratos sociales", sentenció.

Según Ferrero, el futuro es "muy preocupante". Para la nueva campaña que comienza en mayo, el precio de los fertilizantes aumentó mucho, como así también el combustible y su abastecimiento.

"No estamos exentos a que nos sigan atacando por medio de regulaciones, ya hay amenazas con la carne también. El campo es desarrollo, hay productores que están enojados, hubo asambleas y se quiere movilizar. No hace bien al país, pero el productor no da más, está muy presionado. A pesar de los buenos precios, no sé cómo va a ser la siembra, hay un signo de pregunta muy grande", expresó por último.

Escuchar también audio completo: