Fallo histórico en la causa Perassi: Corte Suprema confirmó condenas de Strumia y Michl

La causa Perassi continúa desarrollándose y generando historia. En esta oportunidad, un reciente fallo de la Corte Suprema de Santa Fe confirmó las condenas dadas a Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl y sentará jurisprudencia para futuros casos, por haberse aplicado la perspectiva de género.

Se trata de la pareja acusada por la desaparición de la joven sanlorencina Paula Perassi, hace más de diez años. Strumia, con quien la muchacha tuvo una relación y de quien estaba embarazada cuando desapareció, continúa detenido mientras que Michl fue liberada en febrero pasado por haber cumplido ya las dos terceras partes de su condena.

Tras esta decisión, la defensa de Strumia y Michl a cargo de los abogados Narela y Fernando Sirio, solicitó la apertura del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Sin embargo, ese pedido fue denegado por el voto de cuatro de los seis ministros de la Corte, confirmando el fallo y por ende la prisión preventiva, no dando lugar a la revisión del mismo.

Mientras tanto, hay que aclarar que, en otro fallo, la Corte Suprema de Justicia de la provincia decidió no dar apertura al recurso de inconstitucionalidad planteado en otro caso por los abogados de la familia Perassi. Fue para que se vuelva a tratar las responsabilidades de los cinco policías que fueron imputados y los otros dos civiles, siete personas que resultaron absueltas. Sin embargo, no aceptó ese recurso y en esta causa no volverán a ser juzgados. Ahora queda la instancia de elevación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.