Nuevo crédito de ANSES: a quién beneficia y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó ayer que se ampliará la línea de créditos que actualmente ofrece el organismo previsional a cuatro grupos, cuando antes solo era para tres.

Se trata de los préstamos que la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta, ANSES, ofrece: jubilaciones y pensiones; Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez; pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos); y pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos.

Créditos para jubilaciones y pensiones de hasta $240.000

Cuáles son los requisitos

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Detalles sobre los montos para jubilados

Se entrega desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36 0 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos para Pensión Universal para el Adulto Mayor

Cuáles son los requisitos

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Detalles sobre los montos para pensionados

Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

Cuáles son los requisitos

Residir en el país.

Ser mayor de 18 años.

Tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito.

Detalles sobre los montos para pensionado

Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

Cuáles son los requisitos

Residir en el país.

Ser mayor de 18 años.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Detalles sobre los montos para pensionados

Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, o 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Cómo solicitar créditos Anses

Para solicitarlo ingresar en: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=miansesv2