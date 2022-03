Amalia Granata: “Si mi hija fuera violada, al bebé lo criaré yo”

La diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata defendió su férrea postura contra la ley sobre la interrupción legal del embarazo con una polémica frase. "Si mi hija fuera violada, al bebé lo criaré yo", afirmó en una entrevista radial.

"Yo no puedo discriminar a una vida si es fruto de una relación consentida o no. La vida es una vida igual. Una violación me parece que es un horror", manifestó.

Además, dijo: "Tengo una hija de 14 años y estoy en una etapa que no duermo porque empezó con las salidas y la paso mal desde que empezó con la adolescencia".

"Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención y ese hijo lo tendría. La acompañaría en ese proceso horroroso desde el amor de madre y con las herramientas necesarias para llevar ese proceso", agregó Granata.

Ante la repregunta de qué haría realmente, la diputada no dudó: "Sí, si mi hija fuera violada, al bebé lo criaré yo... qué querés que te diga".

Cabe recordar que Granata fue una de las figuras públicas que apoyó la causa "celeste" -autoproclamada provida- durante el debate por la legalización de la interrupción del embarazo.