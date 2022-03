Rosario tendrá la primera escuela de la NBA de Argentina

Con la presencia del intendente Pablo Javkin, este lunes se desarrolló la presentación del Club Monte Carlo International Sports (MCIS), el complejo deportivo multipropósito más importante de Latinoamérica que pronto comenzará a funcionar en la zona noroeste de la ciudad (Av. Jorge Newbery y Sánchez de Loria). Se trata del flamante espacio que selló recientemente una auspiciosa unión con la National Basketball Association (NBA) para concretar el desembarco en Rosario de la primera NBA Basketball School de Argentina.

A partir del mencionado acuerdo, la NBA ofrecerá en Rosario programas, campus y clínicas, mientras que Monte Carlo pondrá a disposición sus instalaciones que lo convertirán en el centro de atracción deportivo más moderno e innovador del país. Junto al intendente estuvieron el coordinador de Gabinete, Rogelio Biazzi; el secretario de Deportes y Turismo, Adrián Ghiglione, y los empresarios a cargo del desarrollo: el CEO de MCIS, Fabrice Pastor, y el ex top ten de pádel Ramiro Nanni.

En la oportunidad, Javkin celebró la iniciativa y destacó que “implica demostrarnos también que podemos estar aptos para recibir este tipo de cosas”. A su vez, indicó que desde el municipio “tratamos de poner todo lo que teníamos como ciudad para que esto se concrete” y remarcó que “significa un espacio deportivo de características y de un nivel que la ciudad y el país no tenían”.

El jefe municipal sostuvo además que este nuevo espacio permitirá que “chicos de nuestra ciudad tengan más oportunidades a partir del deporte, no limitadas solamente a su talento, sino a la posibilidad de desarrollarlo, y no sólo de Rosario, sino a nivel regional”.

Por otro lado, el intendente se refirió al impulso que la construcción del flamante espacio deportivo, cuya primera etapa estará concluida en los próximos meses, brindará a ese sector de la zona noroeste de la ciudad. “Estamos pensando junto a Fabrice la rehabilitación de toda la franja de enfrente. Hay un solo emprendimiento privado, el resto es terreno público que se usa hoy informalmente para la práctica deportiva por vecinos del barrio 7 de Septiembre y de otros barrios de la zona, pero en condiciones que merecen una inversión, que es adonde ahora vamos a apuntar los cañones. Si ésa va a ser una zona del deporte, queremos que lo sea tanto en lo que se desarrolle en el club como en el entorno”, señaló.

Por su parte, Fabrice Pastor mencionó que Rosario “es una ciudad maravillosa”. El CEO de la firma comentó que uno de los objetivos además es “darle valor a esa zona” de Rosario, y agregó: “A mí me gusta mucho integrar, entonces me pareció el lugar idóneo para hacer algo que no sé si voy a repetir en Sudamérica”.

Consultado sobre la asociación con la NBA para el arribo de la primera academia en el país, expresó: “Ha habido muchos otros proyectos que se han propuesto a la NBA y no lo han conseguido; creo que al proyecto que tenemos con la ciudad de Rosario le damos una implementación que a lo mejor faltaba en algún país”. Y remarcó que en Latinoamérica sólo México y Brasil tiene experiencias similares a la que tendrá Rosario en un futuro cercano.

También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni; la subsecretaria de Deportes, María Noel Martino; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; el director Ejecutivo de los Juegos Suramericanos de la Juventud, Diego Sebben; la presidenta de la Asociación Santafesina de Pádel, Mónica Carey, y el presidente de la Asociación Rosarina de Básquet, Ricardo Botura, entre otras autoridades y representantes del ámbito deportivo local.

El complejo de Monte Carlo

El predio cuenta con una superficie total de 20.000 metros cuadrados en los que serán construidos instalaciones innovadoras donde primarán la luz y los espacios con el uso proactivo de tecnología, así como de equipamiento de avanzada y una amplia oferta de servicios.

El complejo contará con un estadio, pistas de pádel, tenis, beach tennis, básquet, fútbol, hockey, beach volley y running, así como un Hotel Boutique, dos piscinas -una cubierta climatizada y otra al aire libre-, residencia para jugadores, gimnasio Premium, sala de fitness, fisioterapia y masajes. También tendrá un Club House, restaurante, bar, salón de fiesta, kinder, parking subterráneo, plaza para niños y mucho espacio verde para el esparcimiento de toda la familia.