Advierten problemas de abastecimiento de gasoil al agro

Desde la Federación de Expendedores de Naftas del Interior (FAENI) advirtieron que todas las estaciones del servicio del país, incluidas las de Santa Fe, están recibiendo el gasoil en forma cuotificada, "por lo que si el Estado nacional no sale rápidamente a compensar las importaciones del gasoil, el sector agropecuario estará con graves problemas".

La faltante se debe a que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, "el barril de crudo se disparó, llegó a los 140 dólares, y si bien bajó cerca de 26 dólares todavía está muy encima de los cien dólares. Que el principal insumo del combustible esté por las nubes, más las pequeñas devaluaciones que se van dando todos los días en Argentina, hacen que las petroleras cierren el grifo, levanten el canal mayorista que nutre directamente al campo y el transporte de carga, entonces las estaciones blancas también se nutren de ese canal mayorista, que tiene precios por las nubes, el campo y el transporte se vuelcan a las estaciones de ruta, que no pueden abastecer al mercado con los cupos que tienen impuestos”, explicó el presidente de FAENI, Mariano Boz.

Asimismo, admitió que en las estaciones de las grandes ciudades de Santa Fe no impactaría el faltante, aunque reconoció que el escenario es complicado: “El gasoil que se produce en el país no alcanza para el consumo que se requiere en este momento con un pico de demanda por el levantamiento de la cosecha y el transporte de granos a puertos. En estos dos últimos años no nos dábamos cuenta porque el campo trabajó tranqueras adentro, no había consumo en general y no teníamos los picos de demanda que vamos a tener ahora”.

“El mundo está demandando más petróleo para reemplazar lo que Rusia volcaba al mercado. Rusia es el principal exportador de crudo del mundo. Es el segundo productor y el primer exportador. Hay que reemplazar ese petróleo”, subrayó Boz.

En ese sentido, el presidente de la Faeni consideró que en ese contexto “Si el Estado nacional no sale rápidamente a compensar las importaciones del gasoil, el sector agropecuario estará con graves problemas. Y eso va a incidir en la grilla de precios. Por eso hace falta una mano del gobierno nacional para dar una solución rápida”.