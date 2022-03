Rottemberg: "El gran valor de Enrique pasaba por su cabeza"

El talentoso actor Enrique Pinti, de 82 años, murió en la madrugada del domingo en el Sanatorio Otamendi, donde se encontraba internado en estado delicado desde principios de marzo. En medio de su recuerdo, el empresario y productor Carlos Rottemberg reveló cuál fue el conmovedor pedido del actor tres días antes de fallecer.

En marzo de 2021 se había anunciado el estreno de “Protocolo Pinti”, título puesto por el propio actor y obra que significaba su vuelta a los escenarios. Expectante y pese a la recaída en su estado de salud, Pinti le había pedido a Cipe Fridman, su asistente e íntima amiga, que le llevara el libreto de la obra terminada con la intención de “aprovechar esas horas” y repasarlo para estar listo cuando llegue el momento de presentarlo en el escenario.

Sobre la partida del creador de Salsa Criolla, Rottemberg reveló: "No puedo decir que la muerte de Enrique me sorprendió porque él hacía rato que hacía pública sus dolencias, pero el gran valor de él pasaba por su cabeza y sus pensamientos que siempre estuvo intacto hasta el final”.

"En los últimos años hubo una decisión conjunta de defender su talento más allá de lo físico, por eso el año pasado anunciamos el último espectáculo que escribió durante la pandemia “Protocolo Pinti”. En noviembre me dijo no voy a poder subirme y ahí empezó su caída que se completó con las tres internaciones", dijo al aire de Cadena OH!.

"Fue un tipo culto que descubrió llegar con un lenguaje popular a todos los argentinos. Detrás de cada palabra siempre hubo contenido y esa fue su marca registrada”, cerró el productor teatral.

