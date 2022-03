Reviglio contra la famosa "mesa chica" del Partido Justicialista

A raíz de la reaparición del debate sobre una reforma constitucional a nivel provincial, la reconocida "mesa chica" del Partido Justicialista Santafesino volvió a reunirse y anticipó su acompañamiento si el gobernador Perotti impulsa la modificación a la Carta Magna.

Sin embargo, ese mote que ostenta el espacio no cayó muy bien en el exgobernador Víctor Félix Reviglio. "¿Que es eso de mesa chica o mesa grande?. Así no es la política que yo practiqué cuando fui presidente del partido y ni hablemos cuando fui gobernador de la provincia, cuando estuvieron todos los sectores del Justicialismo", aseveró.

"Venimos de perder una elección a nivel provincial, y ni hablemos de la ciudad de Santa Fe, donde históricamente se ganaba de orejitas paradas"

Además, el expresidente del PJ recordó: "Venimos de perder una elección a nivel provincial, y ni hablemos de la ciudad de Santa Fe, donde históricamente se ganaba de orejitas paradas y ahora conseguimos colocar solamente un concejal. Suena raro realmente".

"Bajaron la persiana y afuera está lloviendo"

Hace varios días, Reviglio expuso sus diferencias con el presidente del Partido, Ricardo Olivera, a quien acusó de "elegir a dedo" a los dirigentes que conforman la "mesa chica".

“Las autoridades del PJ no están legitimadas por no haberse desarrollado el voto de sus afiliados. Debido a la pandemia, no se abrieron las escuelas para hacer las votaciones y quedaron dos o tres espacios cuando el peronismo es un movimiento de distintos sectores, varios que han quedado afuera y son muy representativos", manifestó en su momento el histórico dirigente.

"El presidente del partido, es mi amigo, yo hablo con él, no tengo nada personal con Ricardo Olivera. Si tengo diferencias metodológicas con el presidente del partido, en este caso da la casualidad de que se llama Ricardo Olivera", agregó el exembajador argentino en Nicaragua.

Finalmente, el exgobernador de Santa Fe dijo que "en política se suma, no se resta, y punto. Es una fórmula muy simple".

Escuchar también la nota completa: