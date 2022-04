Gian Nardelli y el penal: "Yo me resbalo, y en la jugada caigo, ni siquiera tuve la intención"

El futbolista surgido en Platense Porvenir hizo su debut en la Primera de Colón anoche en la caída ante Aldosivi, pero se fue contento más allá del resultado y de ser protagonista de la jugada del penal. Escuchá su palabra.

"Claramente la decisión la tomó él, sinceramente no sabia como explicarle porque no me dio una explicación muy clara. Yo me resbalo, y en la jugada caigo, ni siquiera tuve la intención y no me había dado cuenta".

"Es obvio los nervios en los primeros minutos, pero después me solté bien, me prepare para este partido". "Un resultado muy mentiroso, tuvimos muchísimas chances", agregó.

"No sentí mucha presión porque me preparé para este día. Jugar en este estadio colmado fue una experiencia muy linda".