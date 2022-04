Trasplante de médula ósea, la importancia de la información y la solidaridad internacional

Este 1 de abril se celebran 19 años de la creación del Registro de Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), más conocido como Registro de Donantes de Médula Ósea.

Creado en 2003 por la Ley 25.392, funciona en el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante). Ha permitido incrementar cada año la lista de argentinos que se suman a la Red Mundial de donantes voluntarios.

El Registro Nacional forma parte de la Red Internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), que agrupa registros de más de 63 países y que actualmente cuenta con más de 32 millones de personas anotadas.

María Rosa Milanoff, santafesina, fue el segundo caso de trasplante con donante no relacionado del país. En 1996 cayó enferma y en 1999 consiguió una solución, aunque riesgosa en su momento.

"Ese momento fue muy fuerte. A la mañana estaba sana, a la tarde enferma. Ahí empezó mi recorrido. Tuve médicos muy buenos que me supieron encaminar, no existía el registro. Mi donante es inglés, absolutamente desconocido. Fui a Buenos Aires con las indicaciones a escuchar opiniones. En dos lugares me dijeron que eran más los que morían que los que vivían. En el Hospital Antártica me explicaron bien los pro y los contra. Muchas opciones no tenía y era mejor hacerlo cuando estaba clínicamente bien", explicó al aire en Cadena OH!

La donación de médula ósea se rige por el principio de solidaridad internacional. Toda persona inscripta en el Registro Argentino está dispuesta a donar CPH a cualquier persona del mundo que lo necesite.

Encontraron 10 posibles donantes en Inglaterra, el octavo era el más compatible. Necesitó muchos dadores de sangre, fueron 30, que enviaron desde Santa Fe; aparte de donante de plaquetas y de médula. "Estoy infinitamente agradecida, tengo una buena calidad de vida, sacando algunas secuelas por los medicamentos. Cuando me trasplantaron tenía 36 y ahora estoy por cumplir 60".

"No hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, con el apoyo de la familia. Yo tuve apoyo legal también, porque me salía 150 mil dólares, la obra social no quería aprobarlo, aunque deberían hacerse cargo. Viajó el equipo de médicos a Inglaterra, hicieron la extracción y viajaron para acá", detalló por último.

Escuchar también audio completo: