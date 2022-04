¡Polémica! Nacha Guevara cobrará una millonaria indemnización por su exilio en los años 70

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolvió que la actriz y cantante Clotilde Acosta, conocida artísticamente como Nacha Guevara, sea beneficiada con una suma cercana a los 12 millones de pesos como indemnización por haber tenido que exiliarse durante la década de los '70.

La noticia generó polémica en distintos ámbitos, donde se cuestionó la medida debido a la fecha en la que la artista debió abandonar el país.

En las últimas horas, se dio a conocer la resolución -que no fue publicada en el Boletín Oficial- por la que la también directora teatral de 81 años recibirá 11.466.268,80 de pesos por los 2.856 días que pasó en el exilio entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983.

"Otórgase a Da. Clotilde ACOSTA el beneficio previsto por la Ley N° 24.043 y sus modificatorias, reglamentada por el Decreto N° 1023 del 24 de junio de 1992 y su modificatorio, correspondiente a DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (2856) días indemnizables, por el período comprendido entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983", dice el artículo 1° de la resolución N° 75/2022, que lleva la firma del ministro Martín Soria.

La noticia había sido anticipada días atrás por el periodista Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde indició que Nacha Guevara había realizado una presentación en la Justicia para solicitar una compensación económica por haberse exiliado en 1974. "Hay mucha gente que está enojada y dice que no corresponde", expresó el conductor.

Según había dado a conocer la propia actriz, se exilió en medio de amenazas de la Triple A en dos oportunidades durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez de Perón, antes de que se produjera el golpe militar, el 24 de marzo de 1976.

El dato del monto, que surgió primero en redes sociales, indignó a varias usuarios, especialmente en Twitter. “¿Y por qué se le tiene que pagar por eso con nuestros impuestos ahora? ¿Yo que culpa tengo?”, “A los jubilados les van a dar un bono de 6 mil pesos y a Nacha 12 millones”, “Qué bochorno”, "¿Sabe que la Triple A era peronista?" y "País acabado", fueron algunas de las expresiones que pudieron leerse sobre el tema en esa plataforma.

Además, figuras del espectáculo y comunicadores también se manifestaron sobre la resolución. "Nacha salió en el mismo avión que salí yo. No conozco esto que esta reclamando, pero tendrá sus propias razones", afirmó el actor Norman Briski. Por su parte, Baby Etchecopar sostuvo: "Yo respeto a Nacha, la admiro, y creo que fue una luchadora, pero no sé en qué momento. Por eso, yo pregunto: ¿en qué fecha fue? El tema son las fecha".

Nacha Guevara y su exilio en los '70

"La invitación aparece una mañana en el periódico con una amenaza de las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general", contó Nacha en 2018 en declaraciones al ciclo El Diario de Mariana.

Al asegurar que fue "la experiencia más dolorosa" que tuvo que atravesar, recordó: Lo hice cuando con Héctor Alterio, Horacio Guaraní, Luis Brandoni, Norman Briski nos llegó una amenaza. Solo me podía quedar si dejaba de cantar ‘Yo te nombro libertad’ y ‘¿De qué se ríe señor Ministro?’. Me negué y sin pensarlo me fui, porque después iban a pedir que me bajara los calzones".

"Tuve dos exilios por amenazas", añadió, mientras que explicó que al momento de irse solo tomó 350 dólares y a sus hijos. "Cuando subimos al avión nos enteramos que íbamos a bajar en Santiago de Chile, donde estaba (Augusto) Pinochet. Vimos un diario que decía, ‘Huyen las ratas marxistas’, y nos agarró terror". "Después continuamos viaje a Lima, donde no podía hacer una carrera", cerró.

Fuente: Perfil