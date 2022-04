La esposa de Marcelo Gallardo desmintió el noviazgo entre el DT y Alina Moine

Este viernes Geraldine La Rosa, la esposa de Marcelo Gallardo, se contactó con Socios del Espectáculo (eltrece) y desmintió la versión que el DT de River estaría de novio con la periodista Alina Moine.

Respecto a los rumores de un romance entre su marido y la periodista, Geraldine aseguró que “a Marcelo lo quieren destruir” porque “no soportan ver que sea un número uno”.

“Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está”, sentenció. Y a modo de cierre, aclaró que ella sigue en pareja con el DT.

Marcelo Gallardo y Alina Moine estarían de novios

Al aire de Socios del espectáculo, Luli Fernández informó que uno de los mejores amigos de Gallardo le confirmó que el DT de River se la habría jugado por la periodista de ESPN con la que tuvo un romance antes del nacimiento de su cuarto hijo, en 2019.

“No solo están juntos, sino que se aman profundamente”, fueron las palabras que le dijo esta persona del círculo íntimo del Muñeco a la panelista.

Gallardo es un hombre muy reservado y nunca se refirió al tema. Sin embargo, Alina sí lo hizo con una frase muy particular: “No voy a hablar de mi vida prefiero evitarlo y prefiero cuidarlo y que quede para mi”.

“Estoy cansada de que me hablen de cuestiones clandestinas”, lanzó Alina Moine sobre su romance con Marcelo Gallardo. “Hablé esta mañana con Alina y cuando le pregunté si me confirmaba su romance con Gallardo me dejó de contestar”, aseguró Fernández.

La panelista además comentó que la periodista deportiva y el técnico de River se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ambos sienten que los detalles de su historia de amor puede llegar a generar problemas en sus respectivos trabajos.