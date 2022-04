Claudio Corvalán: "Nos está costando de visitante. Es la realidad"

Unión perdió ante Patronato 2-1 en Paraná con otra actuación decepcionante de visitante. Hoy es el karma, ya que de local se muestra arrollador y, cuando le toca salir, baja radicalmente su funcionamiento. Este viernes por la noche volvió a pasar y generó una fuerte autocrítica del capitán Claudio Corvalán que, de igual modo, se mostró en desacuerdo por la forma de desempeñarse del árbitro Fernando Espinoza.

"Es un árbitro de jerarquía internacional. No sé si se equivocó en el penal, para eso está el VAR. Creo que sí falló en el manejo del partido. En la expulsión, Ema (Britez) no le dijo nada e igual lo hecha. Se puede equivocar como cualquiera de nosotros, pero no podés llamar a la policía para sacar a un jugador. Hay un manejo en su persona que está bien", expuso.

Posteriormente, sí se llamó a la reflexión: "Cada uno se hace fuerte de local. Es la base donde se empieza todo. Nos está costando de visitante. Es la realidad. No tuvimos la capacidad de ir a buscarlo. Nos faltó esa rebeldía necesaria para ser protagonista".

"Es una falencia que tenemos. No la esquivamos y la aceptamos. Los números mandan. Es algo que debemos mejorar y no podemos resolver. Se vienen cosas importantes y tenemos que cambiar el chip rápido. Hay que empezar a poner la cabeza en el foco como visitante", apuntó.

En el final, explicó: "No deja de ser fútbol. No nos podemos quejar de la seguidilla, que es lo mejor y más lindo, jugar siempre. De local nos hacemos fuerte y de visitante tenemos que hacer lo mismo, no temerle a nadie y creerte que se puede. Esto es fútbol, no se muere nadie si se pierde y si ganas tampoco sos el mejor".

Con info de LT10 - Sin Mordaza