Varios muertos y heridos por un impactante accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un accidente ocurrido este domingo por la tarde en la autopista Rosario-Buenos Aires, en inmediaciones de Alsina del que participaron tres vehículos.

El hecho sucedió aproximadamente a las 15.30, a la altura del kilómetro 121,5, cuando el conductor de un Honda Civic perdió el control sobre la mano que va hacia Capital Federal y embistió a un Volkswagen Vento; mientas que detrás, sobre la mano que viene hacia Rosario, una camioneta Ford Ecosport terminó colisionando al Civic.

Leer también: La ruta 33 estará cortada varios días por el descarrilamiento del tren

Como consecuencia de ese siniestro, el Civic se prendió fuego en el acto con dos ocupantes en su interior, mientras un tercero perdió la vida tras salir despedido del habitáculo.

"Venía transitando, paso la hilera de arbustos y veo que un auto choca con otro. El que iba adelante mío sale disparado para la banquina, el otro que se cruzó de carril estaba girando y yo impacté contra ese auto. Por suerte con daños leves para mí, pero fue muy triste lo que pasó", contó Carlos, el conductor de la Ecosport.

A su vez, agregó: "Después de chocar, me fui a la banquina y cuando me bajé, empezamos a asistir a los que estaban dentro del auto, pero fue imposible. No hubo manera de apagar el fuego".