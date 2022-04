Reunión de gobernadores y el ministro de Agricultura por los Bajos Submeridionales

Este lunes por la tarde, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se reunirá con los gobernadores y el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, para dialogar acerca de los Bajos Submeridionales. El encuentro será a las 14 en el Ministerio de Agricultura.

Hace más de 10 días, los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y Chaco, Jorge Capitanich, habían recibido a los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Agricultura con el objetivo de subsanar "una necesidad histórica de tres provincias hermanas" en un extenso sistema hidrológico, con más de 5 millones de hectáreas. Se estima que la reunión de este lunes será en la misma línea.

"Desde Santiago del Estero, no podemos más que apoyar las palabras del ministro del Interior sobre el federalismo, si queremos ser un país serio y con mucha fuerza económica, desarrollo y con posibilidades de progreso social que contenga a todos los argentinos", dijo Zamora. "Si no somos un país federal en serio, las consecuencias están a la vista: la defensa del federalismo no debe ser declamativa, sino de acciones", sostuvo el gobernador.

En esa ocasión, De Pedro destacó que estas reuniones "tienen que ver con una periodicidad de los gobernadores y del Gobierno nacional de hacer todo lo posible para recuperar el pleno empleo argentino".

"Hacer todo lo posible para generar cada día más puestos de trabajo, porque entendemos que el trabajo es lo que dignifica a las personas", dijo y añadió que "esta reunión es otro paso más en pos de hacer productiva más de 5 millones de hectáreas".

"Tiene que ver con la articulación entre Nación, provincias y municipios, siempre pensando en el interés concreto de que todas las inversiones se hagan de manera coordinada e inteligente para generar empleo, para producir más y generar un ámbito sociable y de felicidad en cada uno de los pueblos de la región de los bajo submeridionales", abundó De Pedro.

Zamora indicó que ya se estableció "una serie de obras prioritarias que están avanzando, estamos tratando ahora de acelerar los procesos", por lo que consideró "muy importante el acompañamiento de los ministerios del Interior, Obras Públicas y ahora se suma el de Ganadería y Agricultura, que tiene parte del proyecto en la expansión productiva, porque estamos en la etapa de recuperación, mitigación de problemas, y la importancia está en un desarrollo productivo sustentable, adecuado, tecnológico y agroindustrial".

Capitanich dio a conocer las conclusiones de este encuentro, al indicar entre ellas el dar impulso a la pronta aprobación de la ley de creación del Comité Interjurisdiccional, que ya tiene media sanción en el Congreso y falta ser tratado en Diputados.

También desde el CFI (Consejo Federal de Inversiones) se fijó como plazo tentativo el mes de septiembre para presentar un plan director que resuelve conflictos entre jurisdicciones y genera una perspectiva de largo plazo.

Además, se propuso en la reunión establecer hasta el 30 de junio la presentación de todos los proyectos elaborados, con el objetivo de llegar hasta el 31 de octubre de este año con los proyectos ejecutivos que permitan garantizar los procesos de licitación y fijar un programa de ejecución plurianual.

Otro punto importante de este encuentro fue el aporte del ministerio de Domínguez para fijar como fecha tentativa el 4 de abril para una reunión con autoridades de la FAO (organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación) para consolidar acciones concretas que permitan la expansión de la capacidad productiva de la cuenca.

Los gobernadores y ministros también acordaron la fecha de la próxima reunión del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales, que será el 3 de mayo en la provincia de Chaco.