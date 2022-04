Tenso momento entre Javier Milei y Carolina Losada

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei protagonizó un insólito momento televisivo cuando rechazó dialogar al aire con la senadora nacional de la UCR Carolina Losada y consideró que la propuesta periodística fue una "traición".

El referente libertario estaba como invitado en el piso del programa +Noticias, que se emite por el canal La Nación+, y sobre el cierre de su participación la periodista María Laura Santillán le propuso un intercambio con la representante de Santa Fe en la Cámara Alta.

"Te quiere hablar Carolina. ¿Puede?", planteó la conductora, que no esperaba la tajante respuesta del economista. "No tengo nada que hablar con nadie", subrayó el legislador.

Y continuó: "No tengo nada contra Carolina, la valoro mucho como ser humano. Si fijás un conjunto de condiciones, al invitado no le mentís, no lo emboscás... No se hacen esas cosas".

"Como vivo en un mundo lleno de operaciones entiendo que estas cosas pueden pasar", agregó Milei, que acusó a la producción del programa "obró de manera sucia".

Ante la sorpresa, María Laura Santillán rechazó las acusaciones del economista liberal y explicó: "Quise sumar a Carolina, yo, porque me parece que es muy interesante su mirada y me pareció que te iba a alegrar, te soy sincera. Fue muy espontáneo de mi parte".