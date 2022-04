Gustavo Munúa: "No hay que motivar nada en un torneo internacional, el ánimo está allá arriba"

En el inicio, ante la pregunta de Diez en Deportes, sobre el momento que está viviendo Unión, sobre todo de visitante, dijo: "No tenemos ninguna receta. Estamos intentando dar un pasito más de visitante, tener mejores resultados. Venimos de jugar contra un equipo que hace muy poquito tienen nuevo técnico, plantearon un partido inteligente, con situaciones claras de jugar a las espaldas rápidamente, de los laterales, los centrales, y por ese ímpetu de sacar un buen resultado de visitante, nos pudieron más las ganas, nos faltó ese segundo para pensar más en lo táctico y en lo que habíamos trabajado, y nos llevó a desordenarnos".

Y agregó: "Pero siempre a través de las ganas de crecer que tiene el equipo de visitante, eso es bueno. Nos faltó tener más calma para en determinados momentos del partido para aprovechar dónde creíamos que podíamos tener las mejores posibilidades y entramos en una fase de nerviosismo por las ganas que nos llevó a desordenarnos y que nos sintiéramos incómodas".

Más adelante, sobre el por qué del mal momento de Unión, opinó: "El equipo está sufriendo muchas lesiones, no podemos repetir mucho la formación, siempre nos estamos acomodando, nos expulsan a un jugador por dos faltas (por Emanuel Britez), un jugador de recambio que ingresa y lo tenés que sacar por una lesión en un tobillo (por Enzo Roldán), son situaciones que se presentan en el partido que hay que acomodarlas y no son normales. El equipo quedó con 10 tuvo carácter y valentía, a pesar del segundo gol de penal de Patronato que fue en el final, pero Unión siempre tuvo la intención de ir a buscar el partido, hasta en la última jugada tuvimos la opción de empatarlo, más allá que el rival tuvo sus oportunidades.Es un aprendizaje, no nos gusta perder, queremos otros resultados".

"Nos están pasando muchas cosas, con la triple competencia, tenemos que tomarlo de la mejor manera para que el equipo siga creciendo, en definitiva quedan muchos partidos de local y visitante. Estamos en una fase del campeonato muy linda que hoy nos encuentra bien posicionados en todo", se despachó el DT uruguayo.

Y se lo metió en el estreno del Tate en la Sudamericana, sobre lo que opinó: "No hay que motivar nada en un torneo internacional, el ánimo está allá arriba, con muchísimas ganas, enfrentaremos a un muy buen equipo, un equipo grande, que tiene muchos buenos futbolistas, vendrán a hacer su partido. Sabemos la fortaleza que tiene, con jugadores muy rápidos y dinámicos, con buen juego por las bandas. Tendremos que tener cuidado y deberemos aprovechar lo que queremos y dónde podemos incomodarlos".

Cuando se le preguntó por los lesionados del plantel, se despachó: "Lo de Leo Ramos es una microruptura, no sabemos si le llevará 10 o 15 días, tendrá una recuperación rápida. A Roldán tuvo la mala fortuna que le quedó el tobillo hinchado el día del partido ante Patronato, ayer y hoy entrenó normalmente y está disponible. Álvez, en tanto, se viene recuperando, está mucho mejor, no sé si serán tres, cinco o diez días, está mucho mejor, trabajando. Queremos tener a los futbolistas lo antes posible, pero sin apresurarlos".

Sobre si habrá rotación en Unión, entre la Sudamericana y la Copa de la Liga, ya que el sábado recibirá a Newell's, dijo: "Son situaciones que tenemos en cuenta. Estamos permanentemente en contacto con la sanidad y los futbolistas, hoy estamos enfocados en Junior pero luego tendremos otro partido importante ante Newell's. Iremos partido a partido y luego iremos tomando decisiones".

Por último, analizó al VAR, que tuvo su estreno en el fútbol argentino, y opinó: "Es una ayuda y una herramienta importante para los árbitros, es algo nuevo, hay que tener un poco de paciencia. Ante Patronato estuvo parado el partido entre seis y ocho minutos, habrá que buscarle más agilidad, pero es importante para que haya más justicia, para que no nos favorezcan pero tampoco que nos perjudique".

Con info de LT10 - Sin Mordaza