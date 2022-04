Una joven santafesina denunció que fue violada en su viaje de egresados

Oriunda de la localidad de Arequito, Débora decidió contar públicamente este domingo que fue abusada cuando tenía 17 años, en el marco del viaje de egresados a la ciudad de San Carlos de Bariloche. La denuncia fue realizada el lunes en la dependencia CTD Rosario - Distrito Centro.

La joven, recordó ese momento y relató que salieron a un boliche donde “había tomado dos vasos de champagne”. Agregó que “estaba en un estado de ebriedad muy grande. En ese momento, se me acerca un chico y se ofrece llevarme hasta el hotel. En el camino me caí varias veces de lo ebria que estaba. Una vez que llegamos hasta el lugar donde nos hospedábamos, subimos en el ascensor y empecé a tener flashes. Luego llegamos a la habitación y me di cuenta de que no era mi pieza. En ese momento, recuerdo que me senté en la cama y dije que no podía más. Me desperté a las 8 de la mañana sin bombacha y con el vestido puesto. Mis amigas me tuvieron que explicar que me acompañaron de la pieza de él a la mía”.

Además, Débora dijo: “Una hora más tarde fuimos a una excursión en el Cerro Catedral. En ese lugar, una de mis amigas se encontró con el chico y él le dijo que habíamos tenido relaciones sexuales. Cuando llegamos a la base del cerro, a mí me bajó la presión. Un coordinador me llevó hasta el hospital y me inyectaron suero. Me dijeron que había tenido un coma alcohólico, en ese momento me mandaron al hotel a descansar. La mayoría de las excursiones me las perdí por vergüenza, pasaron los días y me volví. A mis padres no les había contado nada, traté de reprimirlo y se los conté recién el año pasado”.

“Después empezaron a llegar las enfermedades: depresión, ansiedad, parálisis de sueño y una angustia interminable. Estuve con tratamiento psiquiátrico, tenía pocas ganas de vivir y de seguir”, afirmó. “Dos años después de lo que había pasado, me crucé en un boliche a uno de sus amigos y me dijo que tenía fotos íntimas mías”, contó Débora a medios de la ciudad capital.

Este domingo, la joven decidió hacer un descargo público en su cuenta de Instagram para visibilizar lo que vivió hace siete años en su viaje de fin de curso. “Recibí un apoyo masivo de mujeres que pasaron por situaciones similares, eso me dio fuerzas para hacer la denuncia”, concluyó.