Isabel Macedo deberá hacer reposo por precaución durante su embarazo

Isabel Macedo deberá hacer reposo.

A la espera de su segundo bebé con Juan Manuel Urtubey, tuvo que ir al médico de urgencia porque comenzó a tener contracciones.

Leer también: ¿Nicole Neumann se escapa de Argentina antes del nacimiento de Luca Cubero?

La actriz, que transita la semana 30 de embarazo, contó que se asustó porque sentía la panza muy dura y relató qué le dijeron los médicos, antes de contar que ya está haciendo reposo absoluto en su casa.

"Finalmente, me mandaron a hacer reposo. No sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida", contó Isabel, que ya es mamá de Isabelita, a través de sus stories de Instagram.

Antes de cerrar, la pareja de Urtubey contó que se asustó al sentir contracciones y por eso consultó rápidamente con un profesional.

"Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté...".

"Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes", cerró.

Fuente: Ciudad Magazine