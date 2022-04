Extensión horaria: cuál es la postura de los gremios docentes en Santa Fe

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, confirmó que presentará en el Consejo Federal de Educación una propuesta para sumar una hora de clase en las escuelas primarias de todo el país.

Si bien la gestión de este nivel es potestad de las provincias, los ministros de todas las jurisdicciones confluirán este viernes en Ushuaia para abordar el tema. En tanto, los referentes gremiales se mostraron sorprendidos por el anuncio y plantearon reparos sobre la aplicabilidad de la medida.

"No tenemos conocimiento de la propuesta de Nación porque no hemos sido consultados", expresó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera y Amsafe, quien adelantó que esta tarde se reunirá la Junta Ejecutiva del sindicato nacional y solicitarán una reunión urgente con la cartera educativa.

"Consideramos que hay temas pedagógicos y de condiciones de trabajo que deben ser discutidos en el marco de la Paritaria Nacional Docente", agregó Alesso.

Sadop

Por su parte, Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop Santa Fe, indicó que en términos pedagógicos podría llegar a ser una buena medida, pero cuestionó la oportunidad en que fue planteado el tema. "Soy partidario de avanzar sobre la jornada completa, por lo que creo que todo lo que sea mejorar el aprendizaje son medidas a considerar; pero que sea solo una hora más no alcanza a esos efectos".

"Por otro lado, no está claro cómo se implementaría este cambio. La gran mayoría de los docentes tienen doble cargo y se les dificultaría cumplir con esto. Además, los chicos tendrían que entrar a las siete de la mañana para que la jornada no avance sobre el turno de la tarde, pero en el medio tenemos un déficit de edificios escolares muy importante. Entonces, me parece que es algo inaplicable en lo inmediato y que debería ser tratado con tiempo en el marco que corresponde que son las Paritarias", analizó Bayúgar.

Unión Docentes Argentinos

El Secretario General de UDA, Sergio Romero, sostuvo: "Estamos sorprendidos, nos enteramos de la noticia por los medios. No estamos en contra de mayor aprendizaje para los niños y las niñas, incluso hemos hecho todo para garantizar el derecho a la educación hasta en los momentos más críticos de la pandemia, pero esto debe hacerse en un marco de normativas que permitan su realización. A veces terminan siendo anuncios políticos que en la práctica se hace imposible llevar adelante".

Además, cuestionó la factibilidad del anuncio por no ser planteada en Paritarias. "No tenemos dudas que hay que recuperar el tiempo que se perdió. La cuestión es que tal como fue presentado, se tomarían decisiones sin poner en consideración la opinión de los trabajadores de la educación. Hay que tener en cuenta que con esta iniciativa se estaría modificando el contrato de trabajo y muchos docentes no van a poder cumplir porque ya tienen establecidas las cargas horarias, en el medio tienen traslados a otras unidades escolares", cuestionó.

Además, "habrá que tener en cuenta el trabajo de auxiliares, que van a necesitar al menos una hora entre turno y turno para limpiar las escuelas, entre otras cuestiones que hacen a las condiciones laborales como modificaciones en el seguro de los alumnos, sistema de ART docente", cerró.