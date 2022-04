Familia de Francisco Sueldo mostró preocupación por la posible libertad de Lascurain

A casi tres años de la muerte del pequeño Francisco Sueldo en un accidente de tránsito en el barrio María Selva de Santa Fe, el conductor podría quedar libre al cuidado de un familiar. Se trata de Francisco Lascurain, quien luego de estar un año en la cárcel de Las Flores, fue trasladado a un hospital psiquiátrico en la localidad de La Gallareta.

"Desde hace unos años está encerrado, entre comillas, a cielo abierto en un nosocomio psiquiátrico en La Gallareta. La gente nos cuenta que lo ve caminando con terapeutas y acompañados", comentó al aire en Cadena OH!, Walter Sueldo, papá del menor.

Profesionales de la clínica elevaron un informe al juez penal Octavio Silva en el que informan que Lascurain se “encuentra apto para retornar a su hogar sin requerir que sea de manera progresiva dado que no posee criterios actuales para la internación”.

"No hay leyes que aborden la salud mental. Los abogados defensores de él se rigen en las leyes que hay. Creen que hoy en día teniéndolos más contenidos con familiares y eso, pueden mejorar. Yo trabajo en salud hace años, pero dicen que no, que el paciente con estas características no puede mejorar. La madre tiene más de 80 años, está a las claras que los hermanos no se quieren hacer cargo".

La familia "se agarra de lo que tiene". La palabra del juez es la que definirá si puede estar libre. Pero habrá pautas que su abogado va a negociar, para saber cómo será el seguimiento, quién lo va a controlar, o con quién va a salir a la calle.

"Tratamos de buscar para qué vino Fran a este mundo, qué nos dejó para que sigamos haciendo por él. Tenemos un montón de proyectos para hacer, como el playón deportivo con su nombre. Si la vida de él sirvió para salvar a varios chicos, bueno, es algo", dijo por último el entrevistado.

Escuchar también audio completo: