Gaspar Servio: "Estamos en deuda con nuestra gente"

El arquero de Central Gaspar Servio, participó de una rueda de prensa a 48 horas del duelo ante Colón en el Gigante, choque clave de cara a su chance de no quedar marginado tempranamente en la pelea por la clasificación. "Sabemos que venimos de un cambio de técnico, hay un cambio de estilos y estamos acomodándonos a la idea de lo que quiere Leandro (Somoza). Ojalá que el fin de semana podamos conseguir el triunfo porque lo estamos necesitando", aseguró.

"Lo primero que tenemos que pensar es ganar el viernes, estamos en deuda con nuestra gente pero ojalá que podamos conseguir los tres puntos y obviamente iremos partido a partidos y agotaremos las instancias para poder clasificar", recalcó.

Respecto a los primeros detalles que el nuevo entrenador Canalla pretende del plantel, el ex arquero de River y Arsenal manifestó: "Somoza quiere que el equipo baje el nivel de ansiedad que venimos teniendo, obviamente cuando no se dan los resultados uno mas ansioso se pone por conseguirlos", y sobre la propuesta agregó: "Somos un equipo al que le han convertido bastante, arriesgábamos con la idea del Kily (Gonález) con la idea de salir jugando y acá estamos para no arriesgar tanto. Necesitamos confianza, un resultado y poder sacar adelante a Central en este momento".

Clausuraron una tribuna del Gigante de Arroyito

Por disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, no se encontrará habilitada la bandeja superior de la Popular Norte (Regatas) del estadio Gigante de Arroyito, sanción que se efectúa tras el uso de pirotecnia prohibida en el Clásico ante Newell's Old Boys.

Hace algunos días atrás, AFA había publicado en su boletín que la institución de Arroyito había recibido una amonestación por esa situación puntual, que produjo, incluso, daños importantes en el campo de juego.

Con info de TyC Sports