Desgarrador relato de la joven que denunció abuso en Bariloche: "Me quería morir"

Una joven oriunda de Arequito contó públicamente que fue abusada cuando tenía 17 años, en el marco del viaje de egresados a la ciudad de San Carlos de Bariloche. La denuncia fue realizada este lunes 4 de abril, en la dependencia CTD Rosario - Distrito Centro.

Débora, la víctima que en estos momentos tiene 23 años, contó por Cadena OH! que el viaje fue en 2015 y lo hicieron con una empresa muy reconocida. Como suele hacerse, se juntaron grupos de chicos de varias localidades y realizaron juntos todas las actividades propuestas.

"Una de las noches salimos a un boliche, tomé dos copas de champagne y lo que me parece raro es que terminé en un estado crítico de ebriedad. Pero prefiero pensar que me pegó mal a que me pusieron algo. Después este chico se ofreció a acompañarme al hotel, en el trayecto me caí dos veces. Cuando llegamos quise pedir la habitación en recepción pero la pedí mal y como nuestras habitaciones eran continuas me dijo que la pedía él”, relató.

Y continuó: “Subimos por el ascensor y yo ahí empiezo a tener flashes, no me acuerdo bien de todo. Sí me acuerdo que cuando abrió la puerta no era mi habitación, era la de él; vomité, me senté en la cama y me desmayé, a las 8 de la mañana me desperté en mi cama, sin bombacha y con dos de mis amigas tratándome de explicar lo que había pasado, sin saber que había sido sin mi consentimiento”.

“A las 9 de la mañana nos llamaron para ir a una excursión, fuimos y una amiga le preguntó a este chico qué había pasado y él le dijo que habíamos tenido relaciones. Ahí me descompuse de la vergüenza porque no sabía si había sido uno o más. Uno de los coordinadores me llevó hasta el hospital, me inyectaron Buscapina y suero y el médico me dijo que había tenido un coma alcohólico, de ahí prácticamente no salí más”, explicó Débora.

Y en medio de su desgarrador relato reveló a la vuelta en Arequito "Bajé del colectivo, lo vi a mi papá con una sonrisa enorme porque habían hecho un esfuerzo terrible para pagarme el viaje y yo todavía no entendía lo que había pasado y no les dije nada, me lo guardé un montón”.

Pero esto no fue todo. Los dramas que generó la violencia sufrida todavía complican y angustian la vida de Débora. “Después de eso me crucé a un amigo del chico en un boliche en Casilda y me decía que tenía fotos mías desnuda”, agregó.

“Estuve en tratamiento psiquiátrico, hoy tengo depresión, ansiedad, pasé por ansiedad social que me hizo perder años en la facultad, no podía ni bajar a sacar la basura. Tuve parálisis de sueño, me hice pis en la cama, me despertaba tocándome para saber si tenía la bombacha puesta. Llegó un momento en que ya no pude más, la depresión me ganó, me quería morir y mis papás no entendían. Recién el año pasado les conté que me habían violado”, dijo por último.

Escuchar también audio completo: