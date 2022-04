Yanina Latorre tendrá su propio programa

Yanina Latorre anunció que se está preparando para conducir su propio programa en radio.

Cuando Ángel de Brito le preguntó en LAM (América TV) de qué se trataba este nuevo desafío, ella respondió que para dar detalles estaba esperando a tener definido el nombre y la fecha de estreno.

“¿Cuándo contamos lo de tu programa?”, quiso saber Ángel. “Cuando tenga el nombre listo y la fecha...”, expresó Yanina. Ahí, el conductor adelantó: “Va a conducir un programa Yanina, va a debutar como conductora en un programa propio”.

“(Jorge) Lanata está pensando el nombre”, disparó la panelista. “Ah, ¿Lanata te está ayudando? Es la estrella de la radio”, siguió De Brito. Nazarena Vélez indagó al respecto y preguntó: “¿Tele o radio?”. “Radio”, se limitó a contestar Yanina.

Leer también: Yanina Latorre fue despedida del programa de Marcelo Polino: el motivo

Qué pasó con Yanina Latorre en Radio Mitre

Si bien es la primera vez que Yanina Latorre conducirá un programa propio, no es la primera vez que trabajará en radio. Hasta febrero del corriente año, la mediática formaba parte del ciclo Polino Auténtico, en Radio Mitre. En diciembre de 2021, Latorre se fue de vacaciones a Miami, Estados Unidos, y su viaje duró varias semanas, motivo por el cual, desde la emisora decidieron despedirla.

En su momento, Marcelo Polino, conductor del programa, expresó: "Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo. Ella continúa en Miami y hace mucho tiempo que no la vemos porque nos tocaron vacaciones inesperadas porque grabamos en Navidad y Año Nuevo. Por ahí esta dilación de su regreso hizo que las cosas cambiaran. Fueron seis años, pero esto provocó la decisión de la radio".

Tras darse a conocer esta noticia, la esposa de Diego Latorre afirmó que no le gustó la actitud que tuvo Polino con ella: "Lo de Polino, para mí es una desilusión, lo digo de verdad". Luego, en LAM, aseguró: "Él pidió que me saquen de la radio". "Yo creo en el fondo que hay algo en el medio, ciertos celos de Polino de vos", apuntó De Brito.

Polino, por su parte, visitó el piso de Intrusos (América TV) semanas atrás y se defendió: "Yo no soy productor de la radio, yo soy empleado de la radio. La radio decidió sacarla del programa. Me lo comunican, hablo con ella, ella estaba en Miami, hablamos un rato largo y al sábado siguiente nos encontramos y compartimos en el cumpleaños de Amalia Granata".

Fuente: Exitoina