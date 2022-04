Fútbol en la playa: el espectáculo internacional que cautiva a cientos de santafesinos

De la ceremonia inaugural participaron el intendente, Emilio Jatón; el gobernador, Omar Perotti; el representante de la Asociación de Desarrollo del Fútbol Argentino, Javier Marin; y el representante de la Comisión Sudamericana de Fútbol, Nery Pumpido; junto con funcionarios municipales y provinciales, concejales, y referentes de entidades deportivas de la ciudad.

En la oportunidad, Jatón aseguró que “Santa Fe se merecía un torneo de estas características. Nuestra ciudad es futbolera, vibra el deporte y no podíamos dejar de lado la invitación de un santafesino”, dijo en referencia a Nery Pumpido.

Por su parte, Perotti agradeció “a la Conmebol y a la AFA, que pusieron los ojos en la provincia de Santa Fe y en su ciudad capital”. Además, añadió que “es un orgullo para la provincia acompañar a la ciudad de Santa Fe como sede”.

Los partidos

Ya en la cancha, se realizó la presentación de las selecciones que disputan la Liga, a cargo de niñas y niños con las banderas de los cinco países participantes. A continuación sonaron los himnos nacionales de Paraguay y Uruguay, quienes inauguraron la competencia con sus categorías sub-20.

Posteriormente, se presentaron Argentina vs. Bolivia (sub-20), seguido por las selecciones mayores de Paraguay vs. Uruguay y, para cerrar la jornada, Argentina vs. Bolivia.

Agenda

Jueves 16 horas: Uruguay vs. Bolivia (sub-20).

Jueves 17.30 horas: Argentina vs. Chile (sub-20) .

. Jueves 19 horas: Uruguay vs. Bolivia (mayores).

Jueves 20.30 horas: Argentina vs. Chile (mayores) .

. Viernes 16 horas: Uruguay vs. Chile (sub-20).

Viernes 17.30 horas: Paraguay vs. Bolivia (sub-20).

Viernes 19 horas: Uruguay vs. Chile (mayores).

Viernes 20.30 horas: Paraguay vs. Bolivia (mayores).

Sábado 14.30 horas: Chile vs. Paraguay (sub-20).

Sábado 16 horas: Argentina vs. Uruguay (sub-20) .

. Sábado 17.30 horas; Chile vs. Paraguay (mayores).

Sábado 19 horas: Argentina vs. Uruguay (mayores) .

. Domingo 14.30 horas: Bolivia vs. Chile (sub-20).

Domingo 16 horas: Argentina vs. Paraguay (sub-20) .

. Domingo 17.30 horas: Bolivia vs. Chile (mayores).

Domingo 19 horas: Argentina vs. Paraguay (mayores).

En diálogo con CADENA OH!, Axel Menor, subdirector de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, sostuvo que la competencia "se viene desarrollando perfectamente" y añadió: "Trabajamos mucho e hicimos un esfuerzo un enorme".



"Se trata de una disciplina nueva y la recepción por parte de la gente es muy buena", afirmó el funcionario.

Escuchar también la nota completa: