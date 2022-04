Macame participará en la discusión del derecho al cultivo de cannabis medicinal

El próximo 28 y 29 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública a las Mamás Cannabis Medicinal- Santa Fe (Macame) para debatir sobre el derecho al cultivo particular y producción de cannabis medicinal. También podrán participar otras organizaciones y ciudadanos para intentar destrabar otros reclamos.

En el llamado a las audiencias de abril próximo se señala que: “A dicho acto serán convocadas las partes a fin de que tomen la intervención que les corresponde, según el alcance definido en la acordada indicada. Habilítase la participación de los Amigos del Tribunal de conformidad con lo previsto en el reglamento aprobado por la acordada 7/2013, estableciendo el plazo de 35 días para efectuarlas presentaciones correspondientes, que fenecerá el 17 de marzo de 2022. Invítase a participar del acto al señor Procurador General interino y a la señora Defensora General de la Nación”.

“En el 2018, Mamá Cannabis presentó un amparo judicial sobre el cultivo y la tenencia de marihuana para la salud a través de la Justicia Federal santafesina. Eso se nos rechazó, por lo que pedimos una cautelar para que las mamás no sean perseguidas. La solicitud corrió la misma suerte y pasó a la Cámara Federal de Rosario que también lo rechazaron, por lo que fuimos directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que nos sorprende es que después de todo este camino recorrido, la Corte Suprema dijo que el tema del cannabis es interesante y que iba a tomar el caso de MACAME”, narró Laura Acosta, integrante de Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), al aire de Cadena OH!.

El hecho “nos tomó de sorpresa, pero vamos a estar ante el máximo tribunal donde podremos hablar realmente de qué se trata el uso, quiénes son nuestros nenes, qué patologías tienen y cómo trabaja la asociación”, explicó Laura

“Esto ha tomado gran repercusión nacional porque es el segundo caso que toma la Corte, lo que habla de la importancia que tiene. Nos estamos preparando para el 27 y 28 de abril que van a ser las audiencias”, señaló.

“Somos mamás santafesinas y nuestros hijos son nenes con patologías graves (…) hoy la realidad es que, si me denuncian, entra la policía y me quiere llevar las plantas, me las llevan. Tengo un proceso judicial y acá la realidad es que hay una nena con una discapacidad que no puede esperar todos estos procesos”, sostuvo.

“A esta altura las mamás no pueden seguir penalizadas, lo que le pedimos a la Justicia es que nos dejen de perseguir. Si vamos a hablar de Justicia Social acá no está sucediendo. Como mamá sostengo que el cannabis vinos a cambiar la calidad de vida de nuestros hijos, si nos sacan una planta nos cambia todo, por eso necesitamos la medicina en casa", agregó Acosta.

Escuchar también la nota completa: