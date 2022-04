Mirtha Legrand le habló a quienes se burlan de su edad

Mirtha Legrand disfrutó de una gala del Teatro Colón y, como era de esperarse, se llenó de cámaras que esperaban a la diva, entre ellos las de LAM donde la conductora dio algunas respuestas.

En una breve entrevista, le consultaron a Legrand por su retorno a la televisión, y le nombraron también a Susana Giménez y Marcelo Tinelli, quienes todavía tampoco presentaron sus respectivos programas. “Ya vamos a estar, yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar”, afirmó Mirtha.

Además desmintió algunos rumores en torno a su relación con Adrián Suar, cuando le recordaron que trascendió la versión de que le habían ofrecido una emisión mensual y eso habría sido motivo de conflicto: “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”. Cuando le preguntaron si competiría con su nieta en televisión, la contestación fue tajante: “No, no, basta por favor con eso”.

Luego de hablar de su futuro en la TV, le preguntaron por los comentarios que suelen haber en las redes sociales por su edad. “¿Cómo toma cuando en las redes se hacen chistes sobre su edad?”, le preguntó el notero de LAM, mientras la conductora avanzaba hacia la entrada del mítico teatro.

“Nada, nada. Los tengo muy bien vividos”, aseguró, enfundada en un vestido con brillos, lentes y acompañada por sus asistentes. “Ojalá lleguen a mi edad tan bien como estoy yo”, lanzó, sobre los malintencionados comentarios que recibe por sus 95 años y más de 70 años de carrera en televisión, cine y radio.

Fuente: Ambito