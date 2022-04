San Lorenzo: atacaron el auto del presidente de la Asociación de Taxis

El automóvil que conduce el presidente de la Asociación de Choferes y Propietarios de Taxis de San Lorenzo, Juan Hauser, sufrió daños luego de que sujetos desconocidos lo atacaran a piedrazos. Fue cuando circulaba por la avenida De los Granaderos en Fray Luis Beltrán.

Estaba regresando a San Lorenzo en su Chevrolet Corsa Clásic y en la avenida Los Granaderos de la ciudad, “se cruzan delante del auto tres sujetos con la pretensión de que detuviera la marcha. En ese momento siento que desde un costado, del lado de las vías, golpean piedras contra mi vehículo y una rompe la ventanilla trasera del costado derecho”, declaró a un medio local.

El taxista no detuvo su marcha y luego, tras girar por calles del barrio, retornó al lugar del ataque. Fue para tratar de identificar a quienes le habían arrojado las piedras. Desde allí “llamé al 911 pero no me atendieron, después me comuniqué con el Comando Radioeléctrico y dieron aviso a la comisaría Cuarta. Pero igualmente volví a llamar al 911 y esta vez respondieron, pero el móvil policial nunca llegó".

Igualmente, Juan Hauser -quien no sufrió lesiones- aclaró que “la gente del barrio no tiene nada que ver. Ellos muchas veces pagan las consecuencias del accionar de estos delincuentes. Llevamos muchos pasajeros a ese lugar y nunca tuvimos problemas con los vecinos”.