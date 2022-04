Lucas Simoniello: "Prácticamente todos los inquilinos admiten que la nueva ley no los beneficia"

Según el sondeo realizado por el espacio Encuentro, los inquilinos de la ciudad y su zona de influencia no se sienten beneficiados por la ley de alquileres: "Queremos que sea beneficioso para las dos partes. Necesitamos un mercado dinámico y tanto inquilinos como propietarios son importantes", declaró el concejal Lucas Simoniello.

La Cámara de Diputados comenzó a debatir el pasado martes la modificación de la nueva ley de alquileres. Con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.

Los dos artículos de la ley vigente que resultaron más problemáticos son la duración de los contratos por tres años y la actualización anual por el índice ICL que combina inflación y evolución de los salarios. Estos reclamos coinciden con el último sondeo realizado durante todo el mes de marzo por el Espacio Encuentro.

"La Ley de Alquileres no tuvo los efectos esperados luego de su sanción. Los santafesinos están poniendo en duda su eficacia por la incertidumbre de no poder conocer los montos de los aumentos anuales, la falta de información sobre la nueva normativa y no poder planificar a mediano y largo plazo los gastos", destacó el concejal.

"No debemos dejar de destacar el alto nivel de desconocimiento acerca de la ley, una vulnerabilidad que acompaña y, muchas veces, empeora la situación económica de los que deben alquilar para tener un techo. Desde Encuentro estamos convencidos que responder y atender las demandas de los ciudadanos requiere de soluciones innovadoras y sostenibles, de una planificación a mediano y largo plazo, y de políticas estratégicas que incorporen la calidad de vida como uno de sus objetivos fundamentales", aseguró Simoniello.

Incertidumbre

El sondeo demuestra una profunda desconfianza hacia la Ley de Alquileres de parte de los inquilinos de Santa Fe. Ante la consulta de a quién beneficia, 4 de cada 10 cree que al propietario, y el 33% "a ninguno''. En total, más del 95% de las 1053 personas sondeadas no se sienten beneficiadas por la nueva ley.

En este marco, y a medida que la ciudad crece, tanto desde el punto de vista socio demográfico como económico, las demandas ciudadanas se intensifican. "Ningún actor, ni público ni privado, cuenta por sí mismo con los suficientes recursos y capacidades como para afrontar problemáticas y desafíos de esta magnitud. Por ello, nos reuniremos en los próximos días con legisladores nacionales santafesinos de las Cámaras de Diputados y Senadores para presentarles los resultados de este sondeo, ya que ocupan los lugares que nos representan en el debate por las modificaciones a la ley" afirmó el concejal.

Opinión ciudadana

Estos datos se desprenden del último sondeo realizado por el Observatorio Data Encuentro durante todo el mes de marzo, con el objetivo de evaluar y relevar la situación de las y los inquilinos. De la encuesta participaron 1053 personas que alquilan con el fin de tener una vivienda en la ciudad de Santa Fe (88,8%) y su zona de influencia (11,2%).