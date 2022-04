Doble turno en Central para Emiliano Vecchio, Walter Montoya y Michael Covea

Leandro Somoza tendrá una semana corta para trabajar y delinear el equipo de Central que visitará el próximo viernes a Aldosivi, pero a juzgar por lo realizado frente a Colón y por las declaraciones del entrenador después del partido habría que ir haciéndose la idea de que no habrá demasiadas variantes. Si después de Tigre, Somoza realizó apenas dos cambios, ahora es mucho más probable que mantenga la base. En el inicio de la semana de trabajo, prevista para hoy por la tarde, una de las notas salientes sin dudas será que tres jugadores la arrancarán con un doble turno. Son los casos de Emiliano Vecchio, Walter Montoya y Michael Covea.

No hubo información oficial, pero allegados al cuerpo técnico indicaron que los tres futbolistas harán un turno previo, en horas de la mañana, y que a la tarde ya trabajarán junto al resto de sus compañeros.

En este escenario es difícil determinar si los tres serán tenidos en cuenta para el partido del viernes. Se supone que sí, pero para ello será importante saber si la de hoy será la única jornada en doble turno o si realizarán algunas más.

Lo que está claro a esta altura es que Leandro Somoza entiende que hay jugadores que no están al ciento por ciento desde lo físico. Lo dejó en claro la semana pasada cuando le informó a Vecchio que debía realizar un trabajo de reacondicionamiento físico y ahora se sumaron Montoya y el venezolano Covea. En realidad no en todos los casos habría sido por decisión del cuerpo técnico, ya que, dicen, Montoya fue quien solicitó trabajar de esa forma, al menos en este primer día de a semana.

Más allá de lo que ocurra en la jornada de este lunes, uno de los grandes interrogantes que habrá a lo largo de la semana es si Somoza considera que Vecchio mejoró su condición física y si lo tendrá en cuenta para ese partido. El diez fue al banco, pero sabiendo que no iba a ingresar (fue el único que nunca salió a hacer el calentamiento previo con el partido en marcha) y pese a que se especulaba con que esta semana la iba a arrancar de manera “normal”, junto al grupo, el cuerpo técnico optó por meterle ya de arranque otro doble turno.

Salvo que el DT decida meter un golpe de timón importante, se supone que Montoya seguirá dentro del equipo (no tuvo un gran partido, pero mejoró considerablemente lo hecho en Tigre). Somoza y sus colaboradores siempre consideraron que le faltaba trabajo desde lo físico, pero fue el propio futbolista quien pidió algo más de exigencia.

Covea jugó unos pocos minutos en el empate del pasado sábado frente a Colón.

Serán apenas cuatro días lo que tendrá Somoza para preparar el equipo que visitará a Aldosivi. No obstante, no habría que esperar muchos cambios porque la valoración que hizo el entrenador del empate contra Colón estuvo muy por encima de aquellos apáticos 90 minutos frente a Tigre. Es decir, si después de un pésimo partido realizó solo dos variantes no hay que pensar que ahora, después de una mejoría, vaya por más, aunque claro, en el medio habrá una lectura de partido, frente a un rival de distintas características, y por ahí considere necesario hacer algunos ajustes.

La continuidad del Pupi Ferreyra o el retorno de Vecchio será uno de los temas a develar. Otro podría ser el futuro de Alejo Veliz, que viene de hacer su debut de titular. Puede ocurrir que Somoza le renueve la confianza al juvenil o que se la juegue por otro nombre, de mayor experiencia. Hasta podría ocurrir que vuelva sobre sus pasos y opte por volver a jugar con un solo punta, como lo hizo en su debut en Central, aunque aquella experiencia no fue la mejor.

Con info de La Capital