Alberto Fernández: "Más que en el Gabinete, estoy pensando en cambiar pañales"

Alberto Fernández expresó su felicidad ante el nacimiento de su hijo Francisco. Desde el Sanatorio Otamendi, donde se encuentra junto a Fabiola Yañez, el Presidente de la Nación anunció que no se tomará licencia por paternidad, se mostró agradecido ante las muestras de afecto y destacó el saludo la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de la interna del Frente de Todos.

"Más que en el gabinete, estoy pensando en cambiar pañales", dijo. A sus 63 años, el presidente Alberto Fernández fue padre por segunda vez. En medio de la "alegría y la felicidad" que le generó el acontecimiento, el mandatario hizo referencia a la crisis política de las últimas semanas luego de agradecer el saludo de la vicepresidenta, quien envió flores a los flamantes padres y publicó su felicitación en sus redes sociales.

"Le agradezco mucho a @CFKArgentina las flores que nos envió y el posteo que hizo por la llegada de Francisco. No tenemos que permitir que nuestras diferencias le den paso a la derecha, muy seguro de que vamos a hablar con Cristina", dijo Alberto Fernández en diálogo con Jorge Rial por Radio 10.

En medio de los rumores por los cambios en el gabinete nacional, el jefe de Estado señaló que en este momento debe "pensar en el cambio de pañales" y así evitó referirse a la crisis política que sacude a la coalición gobernante. "Tengo miles de mensaje que todavía no pude contestar, estoy viviendo un día muy lindo", sostuvo el mandatario.

"Fue un momento único, muy gratificante. Ocurrió todo muy rápido, la hora de nacimiento de Francisco fue 01.21hs de la madrugada", dijo el mandatario nacional respecto al nacimiento de su hijo, y contó que en lo personal "le pegó muy fuerte". "Hoy tengo una mirada diferente, tenemos mucha alegría, mucha felicidad", admitió.

El nombre

Con respecto al bebé presidencial, Fernández dijo que junto a Fabiola Yañez eligieron el nombre Francisco en honor al Papa. A pesar de que no es un católico "muy practicante", el presidente decidió honrar al obispo de Roma en su carácter de "líder moral del mundo". "El nombre de Francisco tiene mucho que ver con el Papa, ese nombre representa mucho de lo que el papa representa como líder. Reconozco en Francisco una estatura enorme", puntualizó Fernández.

Además, el Presidente contó que durante la jornada no se tomará licencia por el nacimiento de Francisco sino que trabajará "a distancia" desde el Sanatorio Otamendi donde la primera dama, Fabiola Yañez, permanecerá internada durante algunos días, según adelantó. Sin embargo, eso no le impidió asociar al bebé al club Argentinos Juniors del cual es hincha profeso. "Nació de @AAAJoficial, no se puede evitar que sea socio de club", dijo.