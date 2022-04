Faltante de combustible: según Costamagna hay especulación e irregularidades

La faltante de combustible está generando inconvenientes en el normal desarrollo del Operativo Cosecha 2022, justo en el momento de mayor circulación de camiones. Al respecto, el ministro de Producción, Daniel Costamagna, explicó que "A partir de mañana la afluencia de camiones debería haber sido muy importante. El viernes tuvimos una reunión con todas las entidades de transporte, participaron también Seguridad Vial, los responsables de carga, cooperativas y centros de acopio; a su vez los estacioneros, para ver bien la oferta y las dificultades por el gasoil. De hecho hay precios por arriba de lo estipulado y hay cupos".

Para el entrevistado, esto hace que se erosione el normal flujo que debiera haber en un momento tan complejo para la cosecha argentina. Por Santa Fe sale el 80 por ciento de la producción nacional, se trata de un millón de camiones que llegarán en los próximos días.

"Es necesario que el planteo del incremento de corte de biodiesel se vea, se considere en la forma de resolver esto. Porque también está la dignidad de los trabajadores del transporte, lo que tiene que ver con las demoras en las cargas, los guías que están plantados hasta que se pueda descargar. No se tiene el precio que se debería tener. Acá hay una cuestión que es el incremento de combustible, que va a generar costos en el transporte. El que paga la cuenta siempre es el primer eslabón de la cadena. A la propuesta que nosotros hemos sumados de incrementar el costo y resolver el problema, también hay que pensar en el sostén del trabajador", apuntó.

Para Costamagna, puede llegar a haber una "especulación" en estos temas. "El problema no es sólo que no haya gasoil, hay situaciones de irregularidad en algunos casos. Estamos en un punto muy sensible de la cosecha, hoy que haya un camión parado genera algo ocioso que no tiene por qué ser".

