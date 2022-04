Boca le ganó a Always Ready por la Copa Libertadores

Boca no tuvo complicaciones y se quedó con el triunfo por 2-0 ante Always Ready en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América. Con dos goles de Darío Benedetto, uno en la primera mitad y otro sobre el final, el Xeneize logró recuperarse de la derrota ante Deportivo Cali en Colombia y obtuvo los tres puntos ante el equipo boliviano, que jugó más de un tiempo con uno menos por la expulsión de Rodrigo Ramallo.

El equipo demostró una gran superioridad desde el primer minuto y se adueñó del terreno y de la pelota. De todas maneras, no lograba trasladar toda esa tenencia en situaciones de gol. A los 25 minutos, Exequiel Zeballos, la figura del Club de la Ribera, armó una gran jugada desde la izquierda y tocó al medio para el Pipa Benedetto, que solo la tuvo que empujar con el arco vacío para abrir el marcador. Además, a poco de irse al complemento, Rodrigo Ramallo le cometió una infracción a Frank Fabra y, cuando el colombiano estaba en el piso, el boliviano le pateó la cabeza, lo que generó un fuerte encontronazo y posterior expulsión del jugador visitante.

En el complemento, Boca llegó mucho pero no fue eficaz, tuvo varias Eduardo Salvio, alguna Darío Benedetto, otra Luis Vázquez, que ingresó, y Óscar Romero, entre otros, pero no pudieron superar al arquero Arnaldo Giménez, de los más destacados en Always Ready, hata que el Pipa ganó de cabeza sobre el final y puso cifras definitivas al 2-0 en favor del Xeneize, que sumó sus primeros tres puntos en el Grupo E de la Copa Libertadores y alcanzó la línea de los boliviano y de Deportivo Cali, que este miércoles enfrentará a Corinthians, último sin unidades. En la próxima fecha, los de Sebastián Battaglia visitarán al Timao el martes desde las 21.30 en Brasil.