Hace un mes que los vecinos de Santa Rita 2 no tienen agua

Hace más de un mes que los vecinos de Santa Rita 2 no tienen agua. A pesar de haber elevado distintos reclamos a la empresa que suministra el servicio, hasta la fecha no han tenido respuestas.

Como consecuencia, unas 250 viviendas se encuentran afectadas, lo que representa un total de diez manzanas del barrio ubicado en la zona norte de la ciudad.

“Hace más treinta días que no tenemos agua, que no nos podemos duchar y que no tenemos agua para tomar. Queremos una respuesta inmediata de Aguas Santafesinas. Estamos en pleno siglo XXI y el agua es indispensable, no se puede estar viviendo en estas condiciones”, indicó Rubén Castillo, vecino de la zona.

Asimismo, indicó que en el último tiempo han realizado varios reclamos a la empresa, pero hasta el momento no les han brindado ninguna explicación.

En principio, la faltante no se debería a un problema estructural de cañerías, sino a la “baja presión de las bombas que posee Aguas Santafesinas para abastecer la zona”, comentaron los vecinos a Cadena OH!.

“Si esto pasase en otro barrio, estarían haciendo piquete y quemando cubiertas. Nosotros solo estamos pidiendo una solución de forma pacífica”, agregó.