Cristina Kirchner: “Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder”

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue la principal oradora de un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner en el marco de la apertura de sesiones parlamentarias de EuroLat2022, cuya misión es adoptar resoluciones no vinculantes y recomendaciones a organizaciones, instituciones y grupos ministeriales para el desarrollo de la Asociación Estratégica Bicontinental.

En ese contexto, la ex Presidente realizó una fuerte defensa del rol del Estado, especialmente durante la pandemia de coronavirus, por la construcción de hospitales y la compra de vacunas, frente al avance del liberalismo.

“La pandemia vino a reinstalar la idea del Estado porque alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea con los laboratorios, las vacunas para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos”, desarrolló la vicepresidenta.

Y agregó: “Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, definitoria diría yo, es un necio o un cínico; hay de los dos”.

Cristina Kirchner aseguró que la desigualdad -tema principal del encuentro de parlamentarios- es resultado de las decisiones políticas o de la ausencia de las mismas y presagió: “La gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados”.

“Hablamos de poder cuando alguien toma una decisión y esa decisión es respetada por el conjunto. Que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí”, lanzó.

La frase, que adquiere un significado especial en medio de la interna política en el Frente de Todos, fue celebrada por el nutrido grupo de militantes que estuvieron en el CCK. Pero no estuvo dirigida a Alberto Fernández. O al menos no estuvo dirigida únicamente a él, sino también a la influencia que ejercen en los gobiernos mercados, monopolios, y “el poder financiero internacional”.

“Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma de gobernar no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son reglamentos de de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial. El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, y mucho mucho mucho tampoco se puede hacer”, desarrolló.

La ex Presidenta identificó en su discurso una insatisfacción generalizada con la democracia que se repite “en todos lados”. Dijo que ese fenómeno obliga a la dirigencia a repensar la actual ingeniería institucional e incluso crear nuevas instituciones para investirlas de poder “antes de que sea tarde”.

La titular del Senado lanzó otra frase que linkea con la política doméstica en momentos donde el bloque que lidera CFK impulsa un nuevo impuesto para saldar la deuda con el FMI. Al defender su visión sobre la importancia del Estado, reclamó: “No es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad con la pandemia el Estado sirva sólo para eso y cuando debe tomar decisiones en materia económica, controles y regulaciones sea un estorbo y no permita la actividad económica”.

Y agregó: “En el mundo y en nuestro país, durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas; de carácter financiero, fiscal, etcétera... sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo de la guerra, nos contesta “no importa, son mis ganancias, es mi rentabilidad y que los demás revienten”. Miren, no vale así, como dicen los chicos: “Así no juego más””, ironizó la vicepresidenta. Y agregó: “Si cuando vos nos necesitaste, te pagamos los salarios, te perdonamos créditos, te perdonamos impuestos... ahora que te necesitamos a vos para el pueblo, para la sociedad, me parece....”.

La invasión rusa a Ucrania

El conflicto bélico que tiene en vilo al mundo también formó parte del discurso de CFK. La ex jefa de Estado recordó que recientemente, el 2 de abril, se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas. “De los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad, todos salvo China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, todos, en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional”, recordó.

“Es más, hemos denunciado el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima del resto de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra el Reino Unido apoyado por otras potencias que cuando no les conviene apoyar una invasión la rechaza y cuando la hace un aliado está todo bien”, puntualizó. La frase generó la reacción de la militancia, que se paró para aplaudirla y cantó: “Acá tenés los pibes para la liberación”.

“Entonces, dramáticamente los argentinos y las argentinas vemos ese doble estándar en nuestro propio suelo. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de esos veteranos que trabajan en el Senado y a los cuales les dimos un diploma, ¿qué les puedo a hablar a ellos de la OTAN? Si la OTAN nos puso una base en Malvinas, a 14 mil kilómetros del Reino Unido diciendo que este territorio no es argentino”, continuó.

“Quiero rescatar el valor de la coherencia. Porque en 2014, cuando Argentina formaba parte del Consejo de Seguridad de forma temporal, se produjo la adhesión de Crimea. Se realizó la consulta popular y mi país, yo era su mandataria, votó una resolución de Estados Unidos condenado lo de Crimea porque somos coherentes y respetamos el principio de integridad territorial a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”, completó.