La posición de FESTRAM sobre la autonomía municipal

El Secretario General de la Federación, Ignacio Monzón participó de una audiencia pública en la ciudad de Rosario respondiendo a una invitación cursada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, el Diputado Provincial Rubén Gustiniani, la Diputada Provincial Agustina Donnet y el intendente de la ciudad anfitriona, Pablo Javkin.

Allí se ratificó que FESTRAM no se opone al debate sobre la autonomía, pero que se deben garantizar los recursos para afrontar el funcionamiento de los servicios, las obras públicas, las nuevas áreas que se incorporen y el pago de los salarios en tiempo y forma, la equidad entre poblaciones grandes y pequeñas, resaltándose la absoluta necesidad del respeto a la Ley de Paritarias 9996, frente a quienes plantean negociaciones salariales por ciudad o departamento.

"De lo contrario, la autonomía lucirá sólo como una forma de desterrar la modalidad histórica de negociación obrera en Argentina que ha sido por actividad, para pasar a un modelo de negociación por empresa impulsado por sectores conservadores, como la experiencia vivida con el ex Intendente Horacio Usandizaga en la ciudad de Rosario que culminó en un estruendoso fracaso", plantearon.

A su vez, desde FESTRAM agregaron que "la 'Autonomía' no debe transformarse en una incontable cantidad de deseos sobre diferentes temas, sino que tendrá que construirse una agenda que preserve, entre otros elementos, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores".

"En la misma dirección, parece atendible el planteo de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe al señalar que la implementación de la autonomía, no tendrá sentido si no se debate la distribución de los recursos provinciales destinados a los Municipios y Comunas. Es decir, no repetir la experiencia del menemismo donde se transfirieron competencias y responsabilidades –como escuelas y efectores de salud a las provincias - sin los fondos para su funcionamiento. Esta valorable actitud del Intendente Emilio Jatón pone la discusión en otro escenario y permite abordarla en otro plano que no sea el simple interés particular de cada titular de los ejecutivos locales", argumentaron.

En la misma línea, sumaron: "Por ello resultan desacertadas aquellas propuestas expuestas con premura para abordar una problemática específica de una ciudad, sin tener en cuenta la trama social, política, y económica del conjunto de las localidades de nuestro territorio provincial; es decir una integralidad de aspectos que escape primero de las urgencias de la coyuntura, y a su vez incorpore las asimetrías y complejidades que la situación tiene en un territorio compuesto por trescientas sesenta y cinco ciudades y comunas".

Reunión

En relación a esto FESTRAM ha mantenido una reunión en su sede institucional con la Diputada Matilde Bruera (PJ) con el objetivo de dar a conocer la postura de la propia organización gremial, encuentro que permitió analizar iniciativas, en esta materia, de varios bloques que alcanzaron en algún momento estado parlamentario, pero nunca fueron tratadas en el recinto, y se generó con la legisladora un espacio de trabajo al respecto.

"En el medio de una crisis económica por endeudamiento donde quedan en evidencia las imposiciones del FMI, la disputa distributiva que genera la inflación y los efectos indeterminados de la guerra, apenas saliendo de la Pandemia; la agenda de la autonomía es una disquisición de la dirigencia gobernante, más que una herramienta real y efectiva para alinear precios, salarios y tarifas. Una rápida pero franca mirada sobre nuestra Provincia podrá corroborar las asimetrías que existen, los niveles de pobreza, el empleo precario e informal, la falta de políticas para los sectores más marginados. Es allí donde deberíamos enfocar, definitivamente, nuestros esfuerzos y decisiones", concluyeron.