Colón con la mente en Independiente

Luego de la derrota ante Cerro Porteño en Paraguay por Copa Libertadores, Colón regresó a Santa Fe para ya poner en foco el duelo ante Independiente por la Copa de la Liga y el Sabalero tampoco puede descuidar el torneo local, ya que se está quedando afuera de la zona de clasificación.

Ante Rosario Central el técnico preservó a la base titular, pero no dio sus frutos y por eso, es probable que empiece a rotar, no necesariamente por el desgaste, sino por la necesidad de encontrar respuestas, ya que en la Copa de la Liga Profesional hace cinco partidos que no gana.

Por eso, la vuelta a los entrenamientos en el predio estaba pautada para la tarde, donde se iba a evaluar la condición física de Facundo Garcés, que terminó el duelo ante Cerro Porteño con un traumatismo en uno de sus tobillos. En principio, no sería nada importante. Después, esta previa pasará por ver qué tipo de movimientos implementará el Emperador.