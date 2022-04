Artistas qataríes muestran su talento en el Estadio Al Thumama

El estadio Al Thumama, con capacidad para 40.000 espectadores, es una de las ocho sedes de la Copa del Mundo, que tendrá lugar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Además de albergar partidos hasta la fase de cuartos de final, el estadio es también un escaparate para el talento artístico local. El recinto de Al Thumama está decorado con una gran cantidad de instalaciones de arte producidas por algunos de los creadores más hábiles del país.

La obra de arte está ubicada en la entrada principal, las áreas VIP y el salón Amiri, con todas las obras inspiradas en elementos de las tradiciones y el patrimonio de Qatar, al igual que el propio estadio. Diseñado por el arquitecto qatarí Ibrahim M. Jaidah, el diseño de Al Thumama está inspirado en la 'gahfiya', una gorra tejida que usan hombres y niños en todo el Medio Oriente y el mundo árabe. El estadio fue inaugurado el año pasado cuando acogió la final de la Copa Amir.

Aquí, hablamos con las mentes creativas detrás de las obras de arte para obtener información sobre su trabajo.

Artista: Aisha Abdulrahman Fakhroo

Inspiración: Puertas tradicionales

Manejador de IG: @fakhroo_art

Fakhroo dijo: “Me inspiré en las puertas tradicionales de los barrios antiguos de Doha y quería representar el hogar qatarí a través de texturas rústicas. He vivido y pasado la mayor parte de mi vida en Al Salata, así que quería documentar una parte de mi vida. Solía ​​caminar y examinar las casas antiguas de la zona. Me siento honrado de tener la oportunidad de mostrar mi trabajo en uno de los estadios de Qatar 2022”.

Artista: Moza Mohamed Al Harami

Inspiración: piezas inspiradas en Gahfiya

Manejador de IG: @malharami

Al Harami dijo: “Mis piezas están inspiradas en diferentes patrones gahfiya de la década de 1990. Me gusta el arte del bordado y mi trabajo combina pintura y bordado. Me apasionó el arte desde muy joven. Siempre he buscado participar en proyectos de arte en diferentes formas. Cuando me ofrecieron la oportunidad de exhibir mi trabajo en uno de los estadios de la Copa del Mundo, ¡estaba extasiado y sabía que no podía pasar! Definitivamente será un gran legado para mí en el Estadio Al Thumama”.

Artista: Fátima Mohamed Saad Al Nuaimi

Inspiración: joyería tradicional de Qatar inspirada en la naturaleza y el desierto

Usuario de IG: @fatma_alnaimi_art

Al Nuaimi dijo: “Estoy muy orgulloso de poder exhibir mis piezas que llevan viejos nombres tradicionales de nuestra cultura. Estoy más que emocionado de compartirlos con todos los turistas y fanáticos del fútbol y darles una idea de nuestra herencia. Quiero enseñarles sobre los antiguos diseños tradicionales que usaban nuestras madres, especialmente las piedras preciosas como la firoza. Quiero que vean cómo solían vestirse las mujeres qataríes en el pasado”.

Artista: Fatma Al Shebani

Inspiración: Bukhnaq (cubierta facial tradicional)

Manejo de IG: @fatmaalshebani

Al Shebani dijo: “Diferentes obras de arte me intrigan. Puede ser cualquier cosa, desde una pieza conceptual, una escultura o incluso un video. Soy un artista que piensa fuera de la caja y estoy más inclinado a hacer lo que está fuera de lo común. Soy un rebelde cuando se trata de innovar y crear cosas nuevas. Mi obra de arte representa la tradición de una niña que usa el 'bouqnaq'. En el pasado, las niñas usaban el bouqnaq hasta que se casaban, ya que su propósito es fomentar la modestia. Hoy en día, estos bouqnaqs tienen un aspecto moderno con diferentes toques de diseño. Espero mantenerlos vivos en mis recuerdos para siempre”.

Artista: Mohamed Abel

Inspiración: Ventanas y puertas tradicionales de Qatar

Manejador de IG: @mohammedabel.art

Abel dijo: “Mi práctica artística gira en torno a nuestro patrimonio, un espacio donde podemos explorar la verdadera definición de nuestra identidad. Nuestros antepasados ​​eran hábiles en la artesanía, las artes y la arquitectura, por lo que cuanto más cerca estemos de estos trabajos, más cerca estaremos de nuestra identidad cultural. Por eso encontré estos patrones de yeso, puertas, ventanas, como la expresión artística más original de nuestra identidad.

Las puertas que mostramos hoy tienen más de 150 años. Los recogí de pueblos abandonados en el norte de Qatar. Algunas de estas puertas estaban hechas de madera de barcos antiguos. ¡Algunos de ellos tienen más de dos siglos de antigüedad!

Ver la madera pasar de ser utilizada en un barco que surca las olas del Golfo a ser utilizada en una puerta en el norte de Qatar antes de ser finalmente exhibida en el Estadio Al Thumama representa la naturaleza no preecesible de las obras. La forma en que este hermoso viaje termina en un estadio de la Copa del Mundo me hace muy feliz”.

Artista: Manar Al Muftah

Inspiración: tapiz tradicional de Qatar

Usuario de IG: @manar_almuftah

Al Muftah dijo: “Mi trabajo consiste en bordados sobre lienzo. Los elementos utilizados en esta obra de arte están inspirados en el entorno local; el lienzo, las letras y los bordados. Todos ellos se utilizan principalmente dentro de nuestra cultura. La letra Q (en árabe) se puede ver desde diferentes perspectivas. Una perspectiva es verlo como una letra árabe. Desde una perspectiva diferente, la carta puede verse como un dhow navegando por el mar”.